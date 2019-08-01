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Üzücü olay! Yediği simit sonu oldu

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 01.08.2019 20:06 | Son Güncelleme

Antalya'da kahvaltıda yediği simit, nefes borusuna kaçan Caner Kul (28), yaşamını yitirdi.

Üzücü olay! Yediği simit sonu oldu

Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Emlak danışmanlığı yapan Caner Kul, işyerinde sabah kahvaltısı için simit yemeye başladı. Bu sırada fenalaştı. Çağrılan sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Kul, ambulansla yakındaki özel hastaneye götürüldü. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yediği simidin nefes borusuna kaçması nedeniyle öldüğü tahmin edilen Kul'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya Caner Kul simit

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