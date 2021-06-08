Uzun süre tok tutan 10 yiyecek! Hiç acıkmadan tüm günü geçirebilirsiniz

Besinlerin içeriğinde bulunan protein, posa, lif, yağ miktarları tokluk hissini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle bazı yiyecekler daha uzun süre tok kalınmasına yardımcı olurken, bazıları ise hemen acıktırıyor. Kompleks karbonhidratlar, düşük glisemik indeksli yiyecekler, protein içeren besinler açlığın hissedilmesini azaltırlar. Diyet yaparken veya gün içinde bir şeyler atıştırmak istenildiğinde uzun süre tok tutan yiyeceklere yönelmek daha faydalı olacaktır.
Kahvaltıda makarna yemek çok yaygın değildir, ancak aslında yoğun gününüzü kurtarabilir. Tam buğdaylı makarna, yavaş sindirilen harika bir karbonhidrattır. Bu nedenle gece geç saatlere kadar size enerji verebilir. Pesto sosun iki ana maddesi olan peynir ve çam fıstığı da bu etkiyi güçlendirir.
Falafelin vejetaryenler arasında en popüler yiyeceklerden biri haline gelmesine şaşmamalı. Derin yağda kızartılmış nohut topları, sizi daha tok hissettiren proteinler sağlar.
Patatesin bu listeye girmesinin temel nedeni aslında kabuğudur. Patatesin kabuğunda günlük olarak alınması gereken polisakkarit, çinko, demir ve magnezyum miktarı bulunur.
Tatlıya düşkün olan herkese müjde! Bazı tatlı türleri açlığı daha uzun süre kontrol etmenize yardımcı olabilir. Örneğin bir kek size uzun süre tokluk hissi verir. Bunun için bitter çikolatadaki stearik aside teşekkür edin.
Ahududu gerçekten büyülü ve bir o kadar da besleyici bir meyvedir. Ahududu yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissi verir ve C vitamini yağ yakımından sorumlu protein sentezini destekler. Ahududu ile yapılan herhangi bir tatlı sizi 5-6 saat tok tutabilir.
Bilim adamları son zamanlarda patlamış mısırın sağlığınız için gerçekten iyi olduğuna dair kanıtlar buldular. Bu atıştırmalık, çok sayıda antikanserojen içerir ve açlığı daha uzun süre azaltır. Artık filmlerde sevdiğiniz tüm patlamış mısırları yiyebilirsiniz.
Keçi peyniri, hızlı ve uzun süreli dolgunluk hissi veren çok miktarda linoleik asit içerir . Keçi peyniri ayrıca dehidrasyonu önlemeye yardımcı olan minimum miktarda tuz içerir. Bir dilim ekmek ile birlikte bu gıda ürünü lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık haline gelir.
Acı biberin içeriğinde bulunan kapasisin maddesiyle birlikte metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımında etkili olduğu çoğu kişi tarafından bilinir. Yağ yakımında etkili olan biber mucize, açlığı azaltma konusunda da görev üstlenir.
Çam fıstığı amino asitler, karbonhidratlar, manganez, bakır, çinko, kobalt, iyot ve A, E ve K vitaminleri içerir. Kahvaltı yaptıktan sonra hala açlığın yakında geri geleceğinden korkuyorsanız, biraz çam fıstığı alın. Bir avuç fıstık, birkaç saat boyunca yiyecekleri unutmanıza yardımcı olacaktır.
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