Uzun süre tok tutan 10 yiyecek! Hiç acıkmadan tüm günü geçirebilirsiniz

Besinlerin içeriğinde bulunan protein, posa, lif, yağ miktarları tokluk hissini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle bazı yiyecekler daha uzun süre tok kalınmasına yardımcı olurken, bazıları ise hemen acıktırıyor. Kompleks karbonhidratlar, düşük glisemik indeksli yiyecekler, protein içeren besinler açlığın hissedilmesini azaltırlar. Diyet yaparken veya gün içinde bir şeyler atıştırmak istenildiğinde uzun süre tok tutan yiyeceklere yönelmek daha faydalı olacaktır.

PESTO SOSLU MAKARNA

Kahvaltıda makarna yemek çok yaygın değildir, ancak aslında yoğun gününüzü kurtarabilir. Tam buğdaylı makarna, yavaş sindirilen harika bir karbonhidrattır. Bu nedenle gece geç saatlere kadar size enerji verebilir. Pesto sosun iki ana maddesi olan peynir ve çam fıstığı da bu etkiyi güçlendirir.

FALAFEL

Falafelin vejetaryenler arasında en popüler yiyeceklerden biri haline gelmesine şaşmamalı. Derin yağda kızartılmış nohut topları, sizi daha tok hissettiren proteinler sağlar.

PATATES

Patatesin bu listeye girmesinin temel nedeni aslında kabuğudur. Patatesin kabuğunda günlük olarak alınması gereken polisakkarit, çinko, demir ve magnezyum miktarı bulunur.