YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Uzun süre tok tutan 10 yiyecek! Hiç acıkmadan tüm günü geçirebilirsiniz

Uzun süre tok tutan 10 yiyecek! Hiç acıkmadan tüm günü geçirebilirsiniz

08.06.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beslenme uzmanları sağlık açısından 3 ana ve 2 ara olmak üzere 5 öğünün dengeli bir şekilde vücuda alınmasını tavsiye eder. Ancak yoğun günlük rutinler içerisinde kimi zaman yemek yemeye fırsat dahi bulamayabilirsiniz. Böyle durumlarda uzun süreli tokluk hissi veren yiyecekler kurtarıcınız olur. İşte uzun süre tok tutan 10 yiyecek...

Uzun süre tok tutan 10 yiyecek! Hiç acıkmadan tüm günü geçirebilirsiniz

Besinlerin içeriğinde bulunan protein, posa, lif, yağ miktarları tokluk hissini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle bazı yiyecekler daha uzun süre tok kalınmasına yardımcı olurken, bazıları ise hemen acıktırıyor. Kompleks karbonhidratlar, düşük glisemik indeksli yiyecekler, protein içeren besinler açlığın hissedilmesini azaltırlar. Diyet yaparken veya gün içinde bir şeyler atıştırmak istenildiğinde uzun süre tok tutan yiyeceklere yönelmek daha faydalı olacaktır.

PESTO SOSLU MAKARNA

Kahvaltıda makarna yemek çok yaygın değildir, ancak aslında yoğun gününüzü kurtarabilir. Tam buğdaylı makarna, yavaş sindirilen harika bir karbonhidrattır. Bu nedenle gece geç saatlere kadar size enerji verebilir. Pesto sosun iki ana maddesi olan peynir ve çam fıstığı da bu etkiyi güçlendirir.

FALAFEL

Falafelin vejetaryenler arasında en popüler yiyeceklerden biri haline gelmesine şaşmamalı. Derin yağda kızartılmış nohut topları, sizi daha tok hissettiren proteinler sağlar.

PATATES

Patatesin bu listeye girmesinin temel nedeni aslında kabuğudur. Patatesin kabuğunda günlük olarak alınması gereken polisakkarit, çinko, demir ve magnezyum miktarı bulunur.

Eşsiz lezzeti her sofraya yakışıyorEşsiz lezzeti her sofraya yakışıyor

KEK

Tatlıya düşkün olan herkese müjde! Bazı tatlı türleri açlığı daha uzun süre kontrol etmenize yardımcı olabilir. Örneğin bir kek size uzun süre tokluk hissi verir. Bunun için bitter çikolatadaki stearik aside teşekkür edin.

TAZE AHUDUDU

Ahududu gerçekten büyülü ve bir o kadar da besleyici bir meyvedir. Ahududu yüksek lif içeriği sayesinde tokluk hissi verir ve C vitamini yağ yakımından sorumlu protein sentezini destekler. Ahududu ile yapılan herhangi bir tatlı sizi 5-6 saat tok tutabilir.

PATLAMIŞ MISIR

Bilim adamları son zamanlarda patlamış mısırın sağlığınız için gerçekten iyi olduğuna dair kanıtlar buldular. Bu atıştırmalık, çok sayıda antikanserojen içerir ve açlığı daha uzun süre azaltır. Artık filmlerde sevdiğiniz tüm patlamış mısırları yiyebilirsiniz.

Patlamış Mısır ToplarıPatlamış Mısır Topları

KEÇİ PEYNİRLİ SANDVİÇ

Keçi peyniri, hızlı ve uzun süreli dolgunluk hissi veren çok miktarda linoleik asit içerir . Keçi peyniri ayrıca dehidrasyonu önlemeye yardımcı olan minimum miktarda tuz içerir. Bir dilim ekmek ile birlikte bu gıda ürünü lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık haline gelir.

ACI SOS

Acı biberin içeriğinde bulunan kapasisin maddesiyle birlikte metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımında etkili olduğu çoğu kişi tarafından bilinir. Yağ yakımında etkili olan biber mucize, açlığı azaltma konusunda da görev üstlenir.

ÇAM FISTIĞI

Çam fıstığı amino asitler, karbonhidratlar, manganez, bakır, çinko, kobalt, iyot ve A, E ve K vitaminleri içerir. Kahvaltı yaptıktan sonra hala açlığın yakında geri geleceğinden korkuyorsanız, biraz çam fıstığı alın. Bir avuç fıstık, birkaç saat boyunca yiyecekleri unutmanıza yardımcı olacaktır.

Yemekten hemen sonra bunları yapıyorsanız dikkat edin! Yemek yedikten sonra asla yapılmaması gereken maddelerYemekten hemen sonra bunları yapıyorsanız dikkat edin! Yemek yedikten sonra asla yapılmaması gereken maddeler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
İşte püf noktası: Yağını ayırırsanız...İşte püf noktası: Yağını ayırırsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Turna Hatun'undan bikinili paylaşım

Uyanış Büyük Selçuklu'nun Turna Hatun'undan bikinili paylaşım

Babasını kaybetmişti, eleştiriler umurunda değil! Minicik bikinisiyle reklam yaptı

Babasını kaybetmişti, eleştiriler umurunda değil! Minicik bikinisiyle reklam yaptı

Etkisi inanılmaz! İçmekte zorlanıyorsanız bunları deneyin

Etkisi inanılmaz! İçmekte zorlanıyorsanız bunları deneyin

İşte püf noktası: Yağını ayırırsanız...

İşte püf noktası: Yağını ayırırsanız...

Sofraların yeni yıldızı; Mısır Unlu Fırında Patates

Sofraların yeni yıldızı; Mısır Unlu Fırında Patates

Yemekten hemen sonra bunları yapıyorsanız ara vereceksiniz

Yemekten hemen sonra bunları yapıyorsanız ara vereceksiniz

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Zarardan çok yararı var! Her gün mutlaka tüketin

Zarardan çok yararı var! Her gün mutlaka tüketin

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kırk yıllık usta gibi hazırlayacaksınız! Sırrı püf noktasında saklı

Kırk yıllık usta gibi hazırlayacaksınız! Sırrı püf noktasında saklı

Yaz sofralarının gözdesi! Hem lezzetli hem de yapımı basit

Yaz sofralarının gözdesi! Hem lezzetli hem de yapımı basit

Bu elmaya çocuklar bayılıyor! Yapımı sadece 5 dakika sürüyor

Bu elmaya çocuklar bayılıyor! Yapımı sadece 5 dakika sürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.