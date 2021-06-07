Yemekten hemen sonra bunları yapıyorsanız dikkat edin! Yemek yedikten sonra asla yapılmaması gereken maddeler

Günlük rutinler içerisindeki alışkanlıkların kimi zaman sağlığınız için kötü olduğunu fark etmezsiniz. Ancak bu alışkanlıklar enerji seviyesinden sindirim sistemine kadar birçok noktada etkili olur. Özellikle yemek rutinleri sindirim sistemini direkt olarak yönlendirir. Sindirim sisteminin bozulması ya da yeterli derecede görevini yerine getirememesi vücuda doğru besinlerin girmesini engeller. Bunun sonucunda ise kendinizi yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz.

Fazla zaman ve çaba harcamadan sağlığınız üzerinde olumlu ve kalıcı etkiler oluşturmak için, beslenme rutininizde bu küçük değişiklikleri yapabilirsiniz.

UYUMAK

Uyumadan önce yemek yemenin fazla kiloların nedeni olarak görülmesine ilişkin şehir efsanesi haline gelen durum uzun zaman önce bilimsel çalışmalarla yalanlandı. Tok karnına uyumak mide ekşimesi, yüksek asit ve gaz problemlerini beraberinde getirir. Uyumadan önce yemek yemek asit reflüsü rikinizi yükseltir, bu da uyku apnesine neden olabilir. Uyku apnesi ise felç için risk oluşturur. Uzmanlar yemekten en az 2 saat sonra uyumanın daha iyi bir tercih olduğu konusunda ortak bir görüşe sahiplerdir.