Yemekten hemen sonra bunları yapıyorsanız dikkat edin! Yemek yedikten sonra asla yapılmaması gereken maddeler

Günlük rutinler içerisindeki alışkanlıkların kimi zaman sağlığınız için kötü olduğunu fark etmezsiniz. Ancak bu alışkanlıklar enerji seviyesinden sindirim sistemine kadar birçok noktada etkili olur. Özellikle yemek rutinleri sindirim sistemini direkt olarak yönlendirir. Sindirim sisteminin bozulması ya da yeterli derecede görevini yerine getirememesi vücuda doğru besinlerin girmesini engeller. Bunun sonucunda ise kendinizi yorgun ve halsiz hissedebilirsiniz.
Fazla zaman ve çaba harcamadan sağlığınız üzerinde olumlu ve kalıcı etkiler oluşturmak için, beslenme rutininizde bu küçük değişiklikleri yapabilirsiniz.
Uyumadan önce yemek yemenin fazla kiloların nedeni olarak görülmesine ilişkin şehir efsanesi haline gelen durum uzun zaman önce bilimsel çalışmalarla yalanlandı. Tok karnına uyumak mide ekşimesi, yüksek asit ve gaz problemlerini beraberinde getirir. Uyumadan önce yemek yemek asit reflüsü rikinizi yükseltir, bu da uyku apnesine neden olabilir. Uyku apnesi ise felç için risk oluşturur. Uzmanlar yemekten en az 2 saat sonra uyumanın daha iyi bir tercih olduğu konusunda ortak bir görüşe sahiplerdir.
Vücudu yemekle güçlendirdikten sonra antremana başlamak çoğu kişi tarafından daha iyi bir fikir olarak algılanır. Ancak uzmanlar bu durumun tam tersini söylüyor. Yemekten hemen sonra spor yapmak (özellikle de yüzme veya tırmanma gibi yüksek risk içeren aktivitelerde) sancıya ve krampa neden olmasının yanı sıra, hem egzersizin hem de sindirimin kalitesini etkiler.
Yemek yedikten sonra hala antrenman yapmak için sabırsızlanıyorsanız, kendinizi sakin bir yürüyüşle sınırlamak ve en az 2 saat sonra egzersiz yapmaya başlamak daha iyidir.
Türk kültürünün önemli bir parçasını yemekten sonra çay ve kahve içmek oluşturur. Özellikle misafirlerle yenilen yemeklerin ayrılmaz parçası çay ve kahvedir. Demir emilimini azalttıkları için yemekten hemen sonra kafeinli çay ve kahve içmekten kaçının. Eğer bitki çayı içecekseniz, yemeğin hemen ardından içmek yerine en az 20-30 dakika bekleyin.
Çocukluğunuzda ailenizden ‘Yemekten sonra banyo yapılmaz’ sözünü duymuş olabilirsiniz. Bu söz aslında bilimsel olarak da doğru bir tezi savunuyor. Çünkü duş aldığınızda ya da banyo yaptığınızda vücut ısısı yükselebilir. Bununla başa çıkmak için vücut cilde normalden biraz daha fazla kan gönderir. Bu, sindirim sürecini bozabilir ve metabolizmayı yavaşlatabilir.
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