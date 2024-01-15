Uzun süredir Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı konuşuluyor... İddialı dizi İnci Taneleri’nin fragmanı yayınlandı

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin önüne geçen pavyon dansı sosyal medyayı sallamıştı. Hazar Ergüçlü bu sahne için Ankaralı Ezo'dan esinlenmiş ve sahneler ise gerçek bir pavyonda çekilmişti.

FRAGMANI YAYINLANDI

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı; aynı zamanda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, ve Özgün Çoban gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘İnci Taneleri’ dizisinin birinci bölüm fragmanı yayınlandı.

Dizi Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansı sahnesiyle büyük ses getirmişti.







