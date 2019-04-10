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Uzun uzun baktırır! Yemeye kıyamayacak kadar ustalıkla soyulmuş 10 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
EĞLENCE  | 10.04.2019 13:57 | Son Güncelleme

Biz de meyve soyuyoruz ama hangi biri sanat eseri gibi gözüküyor? İşin sırrı ya meyvenin kabuğunda ya da mahiretli ellerde! İşte soyulmuş görüntüleriyle bizleri hipnoz eden görseller.

Uzun uzun baktırır! Yemeye kıyamayacak kadar ustalıkla soyulmuş 10 yiyecek

Bu yiyecekleri daha önce bu şekilde görmediğinize eminiz sevgili okur!

Hiçbir zaman bu şekilde soyamayacağıma emin olduğum bir ananas

ananas

Evet, o bir aloe vera...

aleo

Sen nasıl bir şeysin öyle ki her şekilde muazzam görünebiliyorsun!

avokado

İnsan yemeye kıyamaz ki

nar

Bu şekilde mandalina yemeyen var mı aramızda?

mandalkina

İlk bakışta domates olduğunu anlamayabilirsiniz

domates

Şeftali kabuğundan rahatsız olanlar için dev hizmet sunuyoruz :)

sefo

Gerçekten bunu yapan arkadaşı takdir etmek gerekir. Muazzam işçilikle yumurtanın ince kabuğuna zarar verilmeden kabuğu soyulmuş

yumurta

Bildiğimiz odun bu! (Aslında soyulmaya çalışılmış bir hindistan cevizi)

hindistan cevizi

Öfff! Ama bu bayağı rahatsız edici olmuş

çilek


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Anahtar Kelimeler:
soyulmuş meyveler enteresan yiyecekler

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