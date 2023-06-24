Vahşetin Çağrısı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Vahşetin Çağrısı ne zaman çekildi? Bir Jack London klasiği!

Vahşetin Çağrısı filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Chris Sanders'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 2020 yapımı film, bir köpek ve sahibinin hikayesini konu alıyor. İzleyicileri oldukça duygulandıracak olan Vahşetin Çağrısı filmi bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak. İşte Vahşetin Çağrısı filmi konusu ve oyuncuları...

VAHŞETİN ÇAĞRISI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yargıcın köpeği olarak iyi bir hayat süren yaramaz Buck, bir gün kaçırılır ve kızak sürmesi için Alaska'daki bir posta ofisine satılır. Rahat ve sıcak bir evde büyüyen Buck, Alaska'nın zorlu şartlarına alışmakta güçlük çekse de bu vahşi doğada onu çeken bir şey vardır. Buck zamanla iç güdülerini bulacak ve vahşi doğada kendine bir yer edinecektir.

VAHŞETİN ÇAĞRISI OYUNCULARI

Harrison Ford

Omar Sy

Dan Stevens

Karen Gillan

Cara Gee

Bradley Whitford

Terry Notary

Thomas Adoue Polk

Greg Tarzan Davis

Jean Louisa Kelly

Abraham Benrubi

Colin Woodell

Wes Brown

Michael Horse

Adam Fergus

Brad Greenquist

Tim De Zarn

Aria Lyric Leabu

Anthony Fox

Mickey Parke

Larry Cedar

Chris Graham

Scott MacDonald

Karl Makinen

Kirk Geiger

Preston Bailey

Micah Fitzgerald

24 HAZİRAN ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Akıncı

10:20 Akıncı

11:00 Doğaya Karşı: Serengeti (Yabancı Sinema)

12:45 Üvey Anne

15:55 Vermem Seni Ellere

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)

22:00 Vermem Seni Ellere

01:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)

03:00 Vermem Seni Ellere

