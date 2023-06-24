Vahşetin Çağrısı filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Vahşetin Çağrısı ne zaman çekildi? Bir Jack London klasiği!

Vahşetin Çağrısı filmi konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Chris Sanders'ın yönetmen koltuğunda oturduğu 2020 yapımı film, bir köpek ve sahibinin hikayesini konu alıyor. İzleyicileri oldukça duygulandıracak olan Vahşetin Çağrısı filmi bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında olacak. İşte Vahşetin Çağrısı filmi konusu ve oyuncuları...
Yargıcın köpeği olarak iyi bir hayat süren yaramaz Buck, bir gün kaçırılır ve kızak sürmesi için Alaska'daki bir posta ofisine satılır. Rahat ve sıcak bir evde büyüyen Buck, Alaska'nın zorlu şartlarına alışmakta güçlük çekse de bu vahşi doğada onu çeken bir şey vardır. Buck zamanla iç güdülerini bulacak ve vahşi doğada kendine bir yer edinecektir.
Harrison Ford
Omar Sy
Dan Stevens
Karen Gillan
Cara Gee
Bradley Whitford
Terry Notary
Thomas Adoue Polk
Greg Tarzan Davis
Jean Louisa Kelly
Abraham Benrubi
Colin Woodell
Wes Brown
Michael Horse
Adam Fergus
Brad Greenquist
Tim De Zarn
Aria Lyric Leabu
Anthony Fox
Mickey Parke
Larry Cedar
Chris Graham
Scott MacDonald
Karl Makinen
Kirk Geiger
Preston Bailey
Micah Fitzgerald
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Akıncı
10:20 Akıncı
11:00 Doğaya Karşı: Serengeti (Yabancı Sinema)
12:45 Üvey Anne
15:55 Vermem Seni Ellere
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)
22:00 Vermem Seni Ellere
01:00 Vahşetin Çağrısı (Yabancı Sinema)
03:00 Vermem Seni Ellere