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Vakıf üniversitelerinin fiyatları gündem olmuştu! YÖK Başkanı Özvar'dan 'indirim' çağrısı geldi

20.08.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrencilerinde tercih heyecanı başladı. Özel üniversitelerin fiyatlarının gündem olduğu sırada Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar'dan dikkat çeken bir 'indirim' çağrısı geldi. Üniversitelere seslenen Özvar, "Bu konuda destek olan vakıf üniversitelerimize önümüzdeki dönemde biz de Yükseköğretim Kurulu olarak gerekli kolaylıkları göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Vakıf üniversitelerinin fiyatları gündem olmuştu! YÖK Başkanı Özvar'dan 'indirim' çağrısı geldi

Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler tercih için harekete geçti. Vakıf üniversitelerinin fiyatlarının artması nedeniyle YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar vakıf üniversitelerine seslendi ve üniversitelerden fedakarlık beklediğini belirterek, öğrencilere indirim yapacak üniversitelere kolaylık göstereceğini söyledi.

"DESTEK OLAN ÜNİVERSİTELERE KOLAYLIK SAĞLAYACAĞIZ"

YÖK Başkanı Erol Özvar, vakıf üniversitelerine seslenerek şöyle dedi:

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"Bildiğiniz üzere 2022 YKS'da üniversitelerimiz kontenjan üniversitelerinin kontenjanlarında fevkalade oranında bir yerleşim oldu. Bu yerleştirmeden sonra bizim ilk yaptığımız işlerden bir tanesi bilhassa vakıf üniversitelerimizde davette bulunmak sureti ile kayıt yaptırmak isteyen adaylara gerekli kolaylıkları göstermelerini istedik. Ve bu amaçla da birkaç gün önce bildiğiniz üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Vakıf Üniversiteleri Meclisi'nde bir araya geldik. Burada ben vakıf üniversitesinin temsilcileriyle istişare toplantısı yaptım. Onların beklentilerini, sorunlarını dinledim. Buna mukabil biz de Yükseköğretim Kurulu olarak vakıf üniversitelerinden bu sene kayıtlarla ilgili olmak üzere kendilerinden beklentilerimi ilettim. Vakıf üniversitelerinden öğrencilerimize mümkün olduğu ölçüde kayıtlar ve öğrenim ücretleri konusunda destek olmalarını bekledik. Hatta bu konuda TOBB ile birlikte ortak bir karar da açıkladık. Artık biz vakıf üniversitelerimizden almış olduğumuz bu ortak karar gereğince kayıtlara gelen öğrencilerimize, öğrenim ücretleri ve barınma konusunda destek olmalarını bekliyoruz. Bu konuda destek olan vakıf üniversitelerimize önümüzdeki dönemde biz de Yükseköğretim Kurulu olarak gerekli kolaylıkları göstereceğiz."

"BANKALARA MESAJ VERMEK İSTİYORUM"

Vakıf üniversitelerinin başkanları ile görüşmelere devam ettiğini belirten Özvar şöyle konuştu:

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"Sayı vermemekle beraber bugün de bir kısım vakıf üniversitesi mütevelli heyeti başkanlarıyla görüşerek öğrencilerimize kayıt yapmaya geldiklerinde gerekli desteği vermelerini istedim. Bu konuyu takip edeceğiz. Yani üniversitelerimizin öğrencilerine aday öğrencilere ne kadar destek olduklarını olacaklarını da izleyeceğimizi kendilerine ifade ettim. Hatta bugün bazı üniversiteler ile temasım oldu. Biraz önce ifade ettiğim gibi, Onlar da 'Hocam biz gerekli kolaylığı elimizden geldiği ölçüde gösterme çalışacağız' dediler. Tabii burada bildiğiniz üzere resmi olarak ilan edilen burslu öğrenciler var. Bizim istediğimiz şu; Tam burslu olmayan, öğrenim ücreti ödemek zorunda olan öğrencilerimize indirim yapmaları. Ben buradan sizlerin vesilesiyle bankalara da bir mesaj vermek istiyorum. Lütfen öğrenim ücretlerinin taksitlendirilmesi konusunda havale ücretleri konusunda da öğrencilerimize destek olurlarsa bizler fevkalade önemli bir işi birlikte başarmış olacağız."

"BURDA HUKUKİ MECBURİYET OLSA TAKİP EDERİM"

İndirim konusunda hukuki bir mecburiyet olmadığını belirten Erol Özvar şöyle devam etti:

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"Bu konuda biliyorsunuz herhangi bir kanuni veya hukuki bir mevzuat söz konusu değil. Burada bizim yapmaya çalıştığımız şey üniversitelerimizden bu konuda fedakarlık. Tam olarak yapmaya çalıştığımız şey budur. Bazı üniversitelerimizin ben öğrenim ücretlerini yakından takip ediyorum. Mesela bazı üniversiteler, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaöğretimle ilgili açıklamalarına binaen ve bizlerin ricalarına binaen geçen seneye nispetle yüzde 30-40 oranında zam yapmış oldular. Bu da hakikaten çok olumlu bir gelişme. Biz bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik şartlara uygun bir şekilde herkesi bahsettiğimiz şekilde davranmaya teşvik etmek ve yönlendirmek. Yoksa burada bir hukuki bir mecburiyet olsa hukuki bir durum olsa elbette onun biz takipçisi oluruz. Burada centilmenliğe dayalı bir anlayış söz konusu. Derdimiz bütün öğrencilerimizin yüksek öğretim hakkından istifade edebileceği şekilde fedakarlıkta bulunmak. Biz Yükseköğretim Kurulu olarak bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu da ifade etmek isterim."

(DHA)

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