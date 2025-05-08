Vakit az karnınız açsa bu tarifler tam size göre! Gününüzü kurtaracak 3 pratik yemek tarifi…

Modern yaşamın koşuşturmacasında bazen mutfağa girmek büyük bir lüks gibi gelebilir. Özellikle yorgun bir günün sonunda hızlı, kolay ve lezzetli bir şeyler hazırlamak isteyenler için kurtarıcı tarifler devreye giriyor. İşte malzeme listesi kısa, yapımı basit ama lezzetli 3 özel tarifle gününüzü hem doyurucu hem pratik bir şekilde tamamlayabilirsiniz.
Malzemeler:
Yufkayı ikiye katlayın, içine peynirli harcı yerleştirin. Tereyağında iki yüzü de kızarana kadar pişirin. Dışı çıtır, içi yumuşacık.
Malzemeler:
1 tavuk göğsü (doğranmış)
1 tatlı kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı baharat karışımı (pul biber, kimyon, karabiber)
Lavaş ekmek
Marul, domates
Tavuğu yoğurt ve baharatla karıştırıp tavada soteleyin iyice pişirin. Lavaşa sarın, ister tost makinesinde ısıtın ister soğuk tüketin.
Malzemeler:
1 su bardağı makarna
1 su bardağı yoğurt
1 yumurta
Rende kaşar
Kabak, havuç, biber (ince doğranmış)
Makarnayı haşlayın. Yoğurt, yumurta, sebzeler ve makarnayı karıştırıp fırın kabına dökün. Üzerine kaşar serpip 180 derecede 20 dk pişirin.
Bu 3 tarifle hem vakitten kazanacak hem de sevdiklerinize hızlıca lezzetli sofralar kurabileceksiniz. Üstelik mutfakta uzun saatler geçirmenize gerek yok.
Okuyucu Yorumları 0 yorum