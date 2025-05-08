Vakit az karnınız açsa bu tarifler tam size göre! Gününüzü kurtaracak 3 pratik yemek tarifi…

Modern yaşamın koşuşturmacasında bazen mutfağa girmek büyük bir lüks gibi gelebilir. Özellikle yorgun bir günün sonunda hızlı, kolay ve lezzetli bir şeyler hazırlamak isteyenler için kurtarıcı tarifler devreye giriyor. İşte malzeme listesi kısa, yapımı basit ama lezzetli 3 özel tarifle gününüzü hem doyurucu hem pratik bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

1. PEYNİRLİ YUFKA TOSTU (5 DAKİKADA KAHVALTI YA DA HAFİF AKŞAM YEMEĞİ)

Malzemeler:

1 adet hazır yufka

Beyaz peynir veya lor

Maydanoz

Tereyağı

Yufkayı ikiye katlayın, içine peynirli harcı yerleştirin. Tereyağında iki yüzü de kızarana kadar pişirin. Dışı çıtır, içi yumuşacık.

2. TAVADA TAVUKLU DÜRÜM (ÖĞLE ARASI HIZLI LEZZET)

Malzemeler:

1 tavuk göğsü (doğranmış)

1 tatlı kaşığı yoğurt

1 çay kaşığı baharat karışımı (pul biber, kimyon, karabiber)

Lavaş ekmek

Marul, domates

Tavuğu yoğurt ve baharatla karıştırıp tavada soteleyin iyice pişirin. Lavaşa sarın, ister tost makinesinde ısıtın ister soğuk tüketin.

3. FIRINDA SEBZELİ MAKARNA (FIRINA AT, UNUT)

Malzemeler:

1 su bardağı makarna

1 su bardağı yoğurt

1 yumurta

Rende kaşar

Kabak, havuç, biber (ince doğranmış)

Makarnayı haşlayın. Yoğurt, yumurta, sebzeler ve makarnayı karıştırıp fırın kabına dökün. Üzerine kaşar serpip 180 derecede 20 dk pişirin.

AZ BULAŞIK, ÇOK LEZZET, SIFIR STRES!

Bu 3 tarifle hem vakitten kazanacak hem de sevdiklerinize hızlıca lezzetli sofralar kurabileceksiniz. Üstelik mutfakta uzun saatler geçirmenize gerek yok.

AFİYET OLSUN!