YEMEK

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler

Vakit az karnınız açsa bu tarifler tam size göre! Gününüzü kurtaracak 3 pratik yemek tarifi…

Yoğun bir gün, yorgun bir beden, aç bir mide… “Ne pişirsem?” sorusu artık kabusunuz olmasın. İşte hem zaman kazandıran hem de lezzetiyle yüz güldüren 3 pratik tarif. Üstelik malzeme listeleri kısa, yapımı kolay ve sonuç kesinlikle tatmin edici. Günün her saatine uyum sağlayacak bu yemekler, kurtarıcı listenizin baş köşesinde yerini alacak.

Vakit az karnınız açsa bu tarifler tam size göre! Gününüzü kurtaracak 3 pratik yemek tarifi…
Sedef Karatay

Modern yaşamın koşuşturmacasında bazen mutfağa girmek büyük bir lüks gibi gelebilir. Özellikle yorgun bir günün sonunda hızlı, kolay ve lezzetli bir şeyler hazırlamak isteyenler için kurtarıcı tarifler devreye giriyor. İşte malzeme listesi kısa, yapımı basit ama lezzetli 3 özel tarifle gününüzü hem doyurucu hem pratik bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

1. PEYNİRLİ YUFKA TOSTU (5 DAKİKADA KAHVALTI YA DA HAFİF AKŞAM YEMEĞİ)

Malzemeler:

  • 1 adet hazır yufka
  • Beyaz peynir veya lor
  • Maydanoz
  • Tereyağı

Yufkayı ikiye katlayın, içine peynirli harcı yerleştirin. Tereyağında iki yüzü de kızarana kadar pişirin. Dışı çıtır, içi yumuşacık.

iStock-184843918

2. TAVADA TAVUKLU DÜRÜM (ÖĞLE ARASI HIZLI LEZZET)

Malzemeler:
1 tavuk göğsü (doğranmış)
1 tatlı kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı baharat karışımı (pul biber, kimyon, karabiber)
Lavaş ekmek
Marul, domates

Tavuğu yoğurt ve baharatla karıştırıp tavada soteleyin iyice pişirin. Lavaşa sarın, ister tost makinesinde ısıtın ister soğuk tüketin.

iStock-1134292628

3. FIRINDA SEBZELİ MAKARNA (FIRINA AT, UNUT)

Malzemeler:
1 su bardağı makarna
1 su bardağı yoğurt
1 yumurta
Rende kaşar
Kabak, havuç, biber (ince doğranmış)

Makarnayı haşlayın. Yoğurt, yumurta, sebzeler ve makarnayı karıştırıp fırın kabına dökün. Üzerine kaşar serpip 180 derecede 20 dk pişirin.

iStock-952767700

AZ BULAŞIK, ÇOK LEZZET, SIFIR STRES!

Bu 3 tarifle hem vakitten kazanacak hem de sevdiklerinize hızlıca lezzetli sofralar kurabileceksiniz. Üstelik mutfakta uzun saatler geçirmenize gerek yok.

AFİYET OLSUN!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anneler Günü’ne tatlı bir dokunuş...Anneler Günü’ne tatlı bir dokunuş...
Misafirlerin Bayılacağı Şipşak Hazırlanan 12 Tatlı TarifiMisafirlerin Bayılacağı Şipşak Hazırlanan 12 Tatlı Tarifi

Anahtar Kelimeler:
Pratik yemek tarifleri sevilen yemekler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Moralleri bozabilir' Altında 'kritik seviye' için uyardı!

'Moralleri bozabilir' Altında 'kritik seviye' için uyardı!

Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı! Dikkat çeken 'mağdur' detayı

Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı! Dikkat çeken 'mağdur' detayı

Kahreden haber! Bir öğretmen okul bahçesinde öldürüldü

Kahreden haber! Bir öğretmen okul bahçesinde öldürüldü

Ünlü iş insanı masasına gelen hesabı görünce şaştı kaldı!

Ünlü iş insanı masasına gelen hesabı görünce şaştı kaldı!

Türkiye'nin dev mobilya markası satıldı!

Türkiye'nin dev mobilya markası satıldı!

Amedspor'dan 'Türk Bayrağı' açıklaması!

Amedspor'dan 'Türk Bayrağı' açıklaması!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.