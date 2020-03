Vali Akbıyık: "Virüsle ilgili gerekli önlemler alındı"

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık’ın başkanlığında valilik konferans salonunda korona virüsü tedbirleriyle ilgili toplantı yapıldı.

Hakkari Valisi İdris Akbyık, korona virüsü ve diğer hastalıklarla ilgili alacakları ve ve aldıkları tedbirleri görüşmek için bir araya geldiklerini söyledi. Vali Akbıyık, ”Biz yaklaşık 1,5 aydır İl Sağlık Müdürlüğü ilgili kuruluşlarla birçok tedbir aldık. Yüksekova Esendere ve Üzümlü Sınır Kapılarını kapattık. Esendere Sınır Kapısında İranlıları gönderiyoruz. Türk vatandaşlarımızı da kapıda alıyoruz. Termal kameralarımız var sağlık ekiplerimiz gerekli muayeneleri yapıyor. Orada çadırlarımızda bulunuyor. Tahran ve diğer yerlerde gelenleri 15-20 gün karantina altına alıyoruz. Şüpheli olanlar Yüksekova’da karantina altına alınıyor. Çukurca Sınır Kapısını ise tamamen giriş ve çıkışlara kapattık. İlçelerde kaymakamlarımız, il jandarma komutanlarımız, emniyet müdürümüz, tugay komutanlığı ve sağlık müdürlüğümüz, gümrük müdürlüğüyle de toplantılar yaptık. Özelikle göçmen kaçakçılığını nasıl bitiririz, tabi ki çok az yok derecede var. Her ilçede karantina yerleri oluşturduk. 1, 5 aylık süre sarfı içerisinde sağlık personelimiz başta olmak üzere tüm kurumlarımızı hijyen konusunda, bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitmeye çalıştık. Ülkemizde iki vakanın görüldüğünü Sağlık Bakanımız açıkladı. Ülkemizde çok güzel ve önemli önlemler alınıyor. Türkiye diğer illerle karşılaştırıldığında çok iyi durumda, birçok ülke sıkıntı içinde ama ülkemiz iyi durumdadır. Cumhurbaşkanımızın toplantısı neticesinde okullar tatil edildi. Maçlar seyircisiz oynanacak, yurt dışı memurlar zorunlu olmadıkça çıkılmayacak. Bunun gibi birçok tedbirler uygulandı. Biz Hakkari belediyesi olarak da yine birçok tedbirler alıyoruz. Olası yerlerde dezenfekte çalışması yapıyoruz. Okullarımız hem eğitim hemde çeşitli konularda ciddi çalışmalar yaptılar bu güne kadar. Özelikle her şeye ve hijyene dikkat edilmesi gerekir. Biz Hakkari ve Türkiye olarak da çok iyi durumdayız. Tabi dileğimiz bizim alacağımız tedbirlerle Hakkari’de çocuklarımız ailelerimiz bu virüsü görünmeyecek. İran üzerinde bine yakın vatandaşımızın girişi oldu. Hepsinin kontrolleri yapıldı. 40 şüphelide numune alıp gönderildi ve hepsi de negatif geldi çok şükür şuana kadar böyle bir sorunumuz yok. Tabi bu her zaman her yerde olabilir. Biz elimizde geldiği kadar mücadelemizi yapacağız” dedi.

Hakkari İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, slayt gösterimleri eşliğinde yaptığı sunumda, “Hastalığın bulaşma yolu, hastalığın klinik özelikleri, yakın temas tanımı, enfeksiyon kontrol önlemleri ve pandemi planında kurumların görevleri” hakkında detaylı bilgiler verdi.

Toplantıya Vali yardımcıları Aziz Gölbaşı, Mustafa Durak, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı.