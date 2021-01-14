Vali Çelik: “Yatırımın önünü açmak bizim görevimiz”

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde faaliyet gösteren Özpey ve Dereköy Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası Sahibi Salih Akyüz, İşletme Müdürü Abdullah Yılmaz ile AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, Kütahya Valisi Ali Çelik’e ziyarette bulundu.

Hisarcık’a verdiği desteklerinden dolayı Vali Çelik’e teşekkür eden işletme sahibi Salih Akyüz, 35 kişinin istihdam edildiği fabrikada yıllık 13 milyon ton süt ve 2 bin ton peynir üretimi yapıldığını söyledi. Akyüz, gerçekleştirdikleri süt üretimiyle Kütahya’ya aylık 4 milyon TL girdi sağladıklarına işaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali Çelik, “İşletmenin, yatırımın önünü açmak bizim görevimiz. Genç yatırımcılarımıza inanıyoruz. Kütahya’mızın ekonomisine katkı sağlayan yatırımcılarımızın karşılaştığı sorunları imkanlar dahilinde çözüme kavuşturmak için 24 saat hizmetinizdeyim” dedi.

