YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Vali Çelik: “Yatırımın önünü açmak bizim görevimiz”

Vali Çelik: “Yatırımın önünü açmak bizim görevimiz”

14.01.2021 11:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Vali Çelik: “Yatırımın önünü açmak bizim görevimiz”

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde faaliyet gösteren Özpey ve Dereköy Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası Sahibi Salih Akyüz, İşletme Müdürü Abdullah Yılmaz ile AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, Kütahya Valisi Ali Çelik’e ziyarette bulundu.Hisarcık’a verdiği desteklerinden dolayı Vali Çelik’e teşekkür eden işletme sahibi Salih Akyüz, 35 kişinin istihdam edildiği fabrikada yıllık 13 milyon ton süt ve 2 bin ton peynir üretimi yapıldığını söyledi.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde faaliyet gösteren Özpey ve Dereköy Süt ve Süt Ürünleri Fabrikası Sahibi Salih Akyüz, İşletme Müdürü Abdullah Yılmaz ile AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, Kütahya Valisi Ali Çelik’e ziyarette bulundu.
Hisarcık’a verdiği desteklerinden dolayı Vali Çelik’e teşekkür eden işletme sahibi Salih Akyüz, 35 kişinin istihdam edildiği fabrikada yıllık 13 milyon ton süt ve 2 bin ton peynir üretimi yapıldığını söyledi. Akyüz, gerçekleştirdikleri süt üretimiyle Kütahya’ya aylık 4 milyon TL girdi sağladıklarına işaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ali Çelik, “İşletmenin, yatırımın önünü açmak bizim görevimiz. Genç yatırımcılarımıza inanıyoruz. Kütahya’mızın ekonomisine katkı sağlayan yatırımcılarımızın karşılaştığı sorunları imkanlar dahilinde çözüme kavuşturmak için 24 saat hizmetinizdeyim” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Koronavirüs başka hastalık bıraktı''Koronavirüs başka hastalık bıraktı'
Binadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördüBinadaki 1919 yazısı büyük ilgi gördü

Kütahya Namaz Vakitleri 14 Ocak Perşembe

İmsak
06:44
Sabah
08:12
Öğle
13:14
İkindi
15:44
Akşam
18:06
Yatsı
19:29

Kütahya Nöbetçi Eczaneler14 Ocak Perşembe

Armutlar Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Ayşem Eczanesi
Gediz
Gülten Eczanesi
Simav
Nilgün Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Ziraat Türkiye Kupası mesaisi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kocaeli’de 13 bin 660 adet makaron ele geçirildi

Kayserispor’a eski başkandan destek

Kayserispor’a eski başkandan destek

Diğer Haberler

Uzaktan eğitim süreci araştırma çalışması

Uzaktan eğitim süreci araştırma çalışması

Vali Çelik: “Yatırımın önünü açmak bizim görevimiz”

Vali Çelik: “Yatırımın önünü açmak bizim görevimiz”

73 yaşındaki gurbetçi sokak hayvanlarını besliyor

73 yaşındaki gurbetçi sokak hayvanlarını besliyor

Dumlupınar’da GES projesinde sona gelindi

Dumlupınar’da GES projesinde sona gelindi

Altıntaş Belediyesi karla mücadele için hazır

Altıntaş Belediyesi karla mücadele için hazır

Emet Belediyesi’nde çevre düzenleme çalışmaları

Emet Belediyesi’nde çevre düzenleme çalışmaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.