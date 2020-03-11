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Vali Ersin Yazıcı, "En büyük hediye: İstiklal Marşımız"

BALIKESİR HABERLERİ  | 11.03.2020 14:04 | Son Güncelleme

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99.

Vali Ersin Yazıcı, "En büyük hediye: İstiklal Marşımız"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "İstiklal Marşı’nın Kabulünün 99. Yıl Dönümü" ve "Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü" münasebetiyle bir mesaj yayımladı. Vali Yazıcı, mesajında, İstiklal Marşı’nın, 12 Mart 1921 tarihinde TBMM tarafından kabul edilişinin 99. yıl dönümünü kutladıklarını hatırlattı.
Vali Yazıcı, "Mehmet Akif Ersoy, şahsiyetinin çizgileri bakımından neslimiz için, nesillerimiz için numunedir, rol modeldir. Mehmet Akif’ten öğreneceğimiz çok şey var. Zorluklardan yılmamayı ve ümitsiz olmamayı milletçe ondan öğrendik" ifadelerini kullandı.
Vali Yazıcı, "En büyük hediye: İstiklal Marşımız"
İstiklal Marşı’nın milli kimliğimizin, kişiliğimizin, birliğimizin ve özgürlüğümüzün simgesi olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "İstiklal Marşı milletimizin namusunu, inancını, vatanını, tarihini, kültürünü; kısacası varlığını koruma yolundaki azmini, ümidini ve kararlılığını bütün dünyaya haykıran kahramanca bir şahlanışın söze dökülmüş şeklidir. İstiklal Marşımız, Türk milletinin onurlu mücadelesinin, istiklal sevgisi ile dopdolu bir şairin dizelerinde hayat bulmuş halidir. Yaşadığı her dönemde milleti için mücadele eden Akif’in bize en büyük hediyesi, nesillerdir dinmez bir coşkuyla okunan İstiklal Marşı oldu. İstiklal Marşımızın ve Safahat’ın unutulmaz şairi Mehmet Akif Ersoy, değerlerine ve davasına sımsıkı bağlılığıyla aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Mehmet Akif’in bizlere en kıymetli hediyesi olan İstiklal Marşı’mızı, vatanımızın her karış toprağında gururla dalgalanan bağımsızlık sembolümüz ay yıldızlı bayrağımız altında büyük bir coşkuyla okuyarak son nefesimize kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin Safahat’ı okumaları, o ruhu, o inancı taşımaları, Akif’in özlemini duyduğu Asım’ın neslinin hayat bulmasına vesile olacaktır" dedi.
Vali Yazıcı, "İstiklal marşımızı, aynı aşkla söylemeye devam edeceğiz"
İstiklal Marşımızı, her Türk vatandaşının aynı aşkla söylemeye devam edeceğini ifade eden Vali Yazıcı, "İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 99. yılını bir kez daha kutluyor, bu marşı yazarken ’Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın’ diyen Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve canlarını vatan uğrunda feda eden Şehitlerimizi rahmetle, Gazilerimizi minnet ve şükranla bir kez daha anıyorum" şeklinde mesajını tamamladı.

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