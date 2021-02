Vali Sonel: “Kapımız vatandaşa açık”

Ordu Valisi Tuncay Sonel, kendisinden randevu talebinde bulunmak suretiyle taleplerini iletmek isteyen vatandaşlarla bir araya geldi. Sorun, şikayet ve talepleri tek tek dinleyen Vali Sonel, çözüme kavuşturulması amacıyla gerekli talimatları verdi.

Vali Tuncay Sonel, pandemi süreci nedeniyle korona virüs tedbirleri gözetilerek yapılan toplantıda, toplam 208 kişiyi sırasıyla tek tek dinleyerek, kendisine iletilen talep, şikâyet ve sorunlara anında çözüm üretti.

Aileleri ile birlikte gelen çocuklara da çeşitli hediyeler vererek, onları sevindiren Vali Tuncay Sonel, vatandaşlar tarafından iletilen her türlü sorun ve taleplere anında çözüm bulmaya çalıştıklarının altını çizdi.

Vali Sonel, ”Vatandaşlarımızın rahat ve huzur içinde yaşaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İstiyoruz ki, bizlere iletilen her türlü sorunları ilgili kurum müdürlerimizle birlikte çözelim ve vatandaşlarımızı mutlu bir şekilde evlerine gönderelim. Bizler, devlet olarak vatandaşlara hizmet edebilmek adına buradayız. Kapımız her zaman vatandaşlarımıza açıktır. Vatandaşlarımızın mağdur olmamasına özen gösteriyoruz” diye konuştu.

Vali Tuncay Sonel, toplantıda hazır bulunan Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İl ve İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile diğer kurumların görevli personellerine de teşekkür ederek, “Vatandaşlarımızın sorunlarına hep birlikte çözüm bulmaya devam edeceğiz” dedi.