Valilik açıkladı! İstanbul'da denize girilebilecek en iyi yerler! İşte 97 plajın tam listesi...

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte İstanbul'da yaşayan 16 milyon vatandaş, serinlemek için temiz ve güvenli denize girilebilecek plajlar arıyor. İstanbul Valiliği tarafından kentte yüzme alanlarında çalışmalar yürütülüyor.
Yüzme alanlarından alınan örneklerden mikrobiyolojik ve kimyasal olarak akredite edilmiş laboratuvarlarda 15 günde bir tahlil ve tetkikler yapılıyor. Sonuçlara göre ise İstanbul’da denize girilecek temiz ve güvenli plajların listesi oluşturuldu.
Analizlerinin İstanbul'daki 3 büyük halk sağlığı laboratuvarında yapıldığını vurgulayan İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, 'Bu analizlerle suyun insan sağlığını tehdit eden bir unsuru olup olmadığı değerlendiriliyor. Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak su kalitesi 'iyi', 'orta' ve 'kötü' olarak sınıflandırılıyor. İstanbul'da kötü kalitede yüzme suyu bulunan bir alanımız bulunmamaktadır' dedi.
Burgazada Su Sporları Kulübü önü
Büyükada Aya Nikola Halk Plajı
Büyükada Halik Koyu Eskibağ Mesire Alanı Plajı
Büyükada Tabiat Parkı Plajı
Büyükada Kayıkhane Blue Beach
Büyükada Nakibey Plajı
Büyükada Su Sporları Kulübü önü
Büyükada Yörükali Plajı önü
Heybeliada Sadıkbey Plajı önü
Heybeliada Su Sporları Kulübü önü
Heybeliada Ada Beach Club önü
Kınalıada Su Sporları Kulübü önü
Kınalıada Ülker Restaurant önü
Sedef Adası Halk Plajı
Heybeliada Asaf Beach
Burgazada Deniz Kulübü
Büyükada Prenses Koyu
Değirmenburnu Tabiat Parkı Plajı
Durusu Karaburun Arka Deniz
Durusu Karaburun Öndeniz Batı Tarafı
Durusu Karaburun Öndeniz Doğu Tarafı
Arnavutköy Yeniköy Halk Plajı
Yeniköy Sahili Köpek Çiftliği önü
Denizköşkler
Florya Güneş Plajı
Yeşilköy Polis Merkezi önü
Yeşilköy International Hospital önü
Riva Elmasburnu Tabiat Parkı Plajı
Riva Plajı
Riva Su Ürünleri Plajı
Beylikdüzü Gürpınar Sahili Halk Plajı
West İstanbul Marina Plajı
Gürpınar Sahili
Albatros Sahili
Büyükçekmece Çocuk Sahili
Büyükçekmece Halk Plajı
Mimarsinan Sahili
Kumburgaz Sahili
Celaliye Halk Plajı
Kamiloba Halk Plajı Ağar Kamping
Binkılıç Çilingoz Plajı Dereağzı
Çilingoz Tabiat Parkı Plajı
Karacaköy Yalıköy Plajı
Karacaköy Çobankule Plajı
Karacaköy Evicik Plajı
Karacaköy Ormanlı Plajı
Caddebostan Plajı Büyük Kulüp arkası
Caddebostan Plajı Irmak Okulları arkası
Suadiye Plajı
Çiftalan Plajı
Menekşe Plajı Cankurtaran Kulesi önü
Menekşe Plajı İskele önü
Menekşe Plajı Sahil Park önü
Demirciköy Uzunya Plajı
Demirciköy Dalya Plajı
Gümüşdere Plajı
Kilyos Plajı
Rumeli Kavağı Plajı
Tarabya Plajı
Kısırkaya Plajı
Marmaracık Koyu Tabiat Parkı Plajı
Büyükliman Plajı
Gümüşyaka Çadır Yeri mevkii
Çanta Albayraklar-Kınalı mevkii önü
Uyumkent Sitesi önü
Semizkum Basınkent 4 Sitesi önü
Semizkum Çadır Yeri mevkii
Altınorak Sitesi mevkii
Kumluk mevkii
Parkköy-Bizimköy Sitesi önü
Selimpaşa Başkent Sitesi önü
Selimpaşa Duruman mevkii
Doğancılı Plajı
İmrenli Plajı
Kabakoz Plajı
Merkep Adası 1
Merkep Adası 2
Sahilköy Plajı
Sofular Plajı
Alacalı Plajı
Ala Kadınlar Plajı
Ağlayankaya Plajı
Ağlayankaya Plajı Life Beach
Ağva Halk Plajı Çamlık mevkii
Ağva Halk Plajı Mendirek yanı
Akçakese Akkaya Plajı
Ayazma Plajı
Ayazma Plajı 2
Ayazma Plajı Kumbaba mevkii
Bozgaca Plajı
Uzunkum Plajı (Palm Beach Şile)
Uzunkum Plajı 1 (Şile Resort Hotel)
Uzunkum Plajı 2 (Dere yanı)
Uzunkum Plajı (Orta nokta)
Meşrutiyet Gençlik Kampı Plajı
Akçakese Peacock Beach
Tuzla Belediyesi Halk Plajı
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