Valizden çıkanlar şoke etti! Satıp resmen servet kazanacaklarmış

Kenya’da akıllara durgunluk veren bir kaçakçılık girişimi son anda engellendi. Nairobi Havalimanı’nda iki kişi, valizlerinde binlerce kraliçe karıncayı yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalandı.

Yetkililer, biri Çinli diğeri Kenyalı iki şüphelinin bagajında test tüplerine konulmuş ve peçetelere sarılmış halde binlerce karınca buldu. Karıncaların Çin’e götürülerek yüksek fiyatlara satılmasının planlandığı ortaya çıktı.

KARINCALAR SERVET DEĞERİNDE

Mahkemede ortaya çıkan bilgilere göre Çinli Zhang Kegun’un karıncaları yaklaşık 1200 sterline satın aldığı ve çok daha yüksek fiyata satmayı hedeflediği öğrenildi. Yetkililer, nadir karınca türlerinin koleksiyoncular arasında büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Gözaltına alınan iki kişi suçlamaları kabul etmezken, avukatları yaptıklarının yasa dışı olduğunu bilmediklerini savundu.