Valizden çıkanlar şoke etti! Satıp resmen servet kazanacaklarmış

Nairobi Havalimanı’nda iki kişi, valizlerinde binlerce kraliçe karıncayla yakalandı. Çin’e götürülüp yüksek fiyata satılması planlanan karıncaların kaçakçılığı son anda engellendi. Karıncaların fiyatı dudak uçuklattı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Kenya’da akıllara durgunluk veren bir kaçakçılık girişimi son anda engellendi. Nairobi Havalimanı’nda iki kişi, valizlerinde binlerce kraliçe karıncayı yurt dışına kaçırmaya çalışırken yakalandı.

Yetkililer, biri Çinli diğeri Kenyalı iki şüphelinin bagajında test tüplerine konulmuş ve peçetelere sarılmış halde binlerce karınca buldu. Karıncaların Çin’e götürülerek yüksek fiyatlara satılmasının planlandığı ortaya çıktı.

KARINCALAR SERVET DEĞERİNDE

Mahkemede ortaya çıkan bilgilere göre Çinli Zhang Kegun’un karıncaları yaklaşık 1200 sterline satın aldığı ve çok daha yüksek fiyata satmayı hedeflediği öğrenildi. Yetkililer, nadir karınca türlerinin koleksiyoncular arasında büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Gözaltına alınan iki kişi suçlamaları kabul etmezken, avukatları yaptıklarının yasa dışı olduğunu bilmediklerini savundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kadının gözlerine deterjan enjekte edip kör etti!Kadının gözlerine deterjan enjekte edip kör etti!
16 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı: Adak çukuru bulundu16 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı: Adak çukuru bulundu

Anahtar Kelimeler:
karınca
karınca
En Çok Okunan Trend Haberler
İran'dan yeni çıkış: 'Bunun sonucu tüm dünyayı etkiler'

İran'dan yeni çıkış: 'Bunun sonucu tüm dünyayı etkiler'

Dünyanın en büyük doğal gaz tesisleri vuruldu! Trump'tan, 'Siz vurmazsanız biz de vurmayız' çıkışı

Dünyanın en büyük doğal gaz tesisleri vuruldu! Trump'tan, 'Siz vurmazsanız biz de vurmayız' çıkışı

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Liverpool - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

İftar yemeğindeki tarzı eleştirildi! "Biraz saygı" deyince...

İftar yemeğindeki tarzı eleştirildi! "Biraz saygı" deyince...

Araçta tercih değişti, yeni yöntem başladı 'Tersine döndü, satmayı düşünüyorlar'

Araçta tercih değişti, yeni yöntem başladı 'Tersine döndü, satmayı düşünüyorlar'

Laleli’de alarm zilleri! Kepenkler tek tek iniyor, binlerce kişi işsiz kaldı

Laleli’de alarm zilleri! Kepenkler tek tek iniyor, binlerce kişi işsiz kaldı

