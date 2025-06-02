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Valizinden 48 yılan 5 kaplumbağa çıktı! Havalimanında şaşkına çeviren görüntü: Çok zehirli ve tehlikeliler

Hindistan'ın Mumbai kentindeki Chhatrapati Shivaji Maharaj Uluslararası Havalimanı'nda Tayland'dan gelen yolcunun valizinde 48 zehirli yılan ile 5 kaplumbağa ele geçirildi.

Valizinden 48 yılan 5 kaplumbağa çıktı! Havalimanında şaşkına çeviren görüntü: Çok zehirli ve tehlikeliler
Çiğdem Sevinç

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Bangkok'tan Mumbai'ye gelen yolcu, havalimanında durduruldu.

Yolcunun valizinde yapılan aramada aralarında son derece zehirli 3 örümcek kuyruklu engerek türünün de olduğu 48 yılan ile 5 Asya yaprak kaplumbağası bulundu.

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SON DERECE ZEHİRLİ VE TEHLİKELİ

Hayvanların türleri yaban hayatı alanında faaliyet gösteren "Resqink Association for Wildlife Welfare (RAWW)" isimli kuruluş tarafından doğrulandı, yılanların son derece zehirli ve küçük kuşları avlayan tehlikeli türler olduğu belirtildi.

Yaban Hayatı Koruma Yasası kapsamında yılan ve kaplumbağaların getirildikleri ülkeye geri götürülmesine karar verildi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
yılan Kaplumbağa
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