HABER

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 19:59 | Son Güncelleme

Van'ın Bahçesaray ilçesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan minibüsün şarampole devrildiği, kazada ölen ve yaralananların olduğu bildirildi.

Van'da göçmenleri taşıyan minibüs şarampole yuvarlandı

Alınan bilgiye göre, ilçenin 3 bin rakımlı Karapet Geçidi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs, henüz belirlenemeyen bir nedenle şarampole yuvarlandı.

Kazada, ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

(AA)

Ünlü oyuncudan üstsüz protestoÜnlü oyuncudan üstsüz protesto
Hepatit A korkusu velileri tedirgin etti! Okul sıraları boş kaldıHepatit A korkusu velileri tedirgin etti! Okul sıraları boş kaldı
Başakşehir'de savcının aracına kurşun isabet ettiBaşakşehir'de savcının aracına kurşun isabet etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Van trafik kazası göçmenler

En Çok Okunan Haberler

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Bircan Bali'den büyük iddia! Meğer Murat Cemcir Ahmet Kural'ı...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Dayısı, öz babası çıktı! İki kız kardeşine tecavüz edip...

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Ankara'da toplu intihar girişimi!

Kızının arkadaşıyla yattı! Kanal D Bir Umut Yeter dizisinde olay sahne

Kızının arkadaşıyla yattı! Kanal D Bir Umut Yeter dizisinde olay sahne

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Macron'a suikast girişimi!

Macron'a suikast girişimi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

TBMM'de, down sendromu ve otizm için komisyon kuruldu

Hepatit A korkusu velileri tedirgin etti! Okul sıraları boş kaldı

Hepatit A korkusu velileri tedirgin etti! Okul sıraları boş kaldı

Başakşehir'de savcının aracına kurşun isabet etti

Başakşehir'de savcının aracına kurşun isabet etti

Görevi reddeden öğretmenin gözaltına alındığı iddiası ilçeyi karıştırdı

Görevi reddeden öğretmenin gözaltına alındığı iddiası ilçeyi karıştırdı

HDP'li milletvekili Mahmut Toğrul'a 2 yıl 6 ay hapis

HDP'li milletvekili Mahmut Toğrul'a 2 yıl 6 ay hapis

Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

Antalya Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförünün gaziye saygısızlığını affetmedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.