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Van kahvaltısının önemli lezzeti kavut tescillendi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 08.11.2018 09:04 | Son Güncelleme

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Van kahvaltısının önemli ürünlerinden kavuta coğrafi işaret tescil belgesi verdi.

Van kahvaltısının önemli lezzeti kavut tescillendi

Kentte özgü 20 farklı ürünle hem göze hem de mideye hitap eden kahvaltının önemli ürünlerinden biri olan kavutun korunması için Van Ticaret ve Sanayi Odasınca çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda yapılan başvuru sonucu TÜRKPATENT tarafından kavuta coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

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Van Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, yaptığı açıklamada, kentin markalaşması anlamında önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu çalışmalardan en önemlisinin Van kahvaltısının garanti marka tescillenmesini gerçekleştirme süreci olduğuna değinen Takva, şöyle konuştu:

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"2015 yılından bu yana Van kahvaltısı artık 16 standart ürünü ve garanti marka tescili ile Van halkına ait olduğunu, kentte ait kültürel bir değer olduğunu Van Ticaret ve Sanayi Odası emekleri ve katkılarıyla gerçekleştirmiş olduk. 2014 Haziran ayında da yaptığımız dünyanın en kalabalık kahvaltı sofrasının Guinness rekorlarına girmesiyle beraber bunun alt yapısını güçlendirmeye yönelik, faaliyetlerimiz durmadan devam ediyor.2017 yılının yedinci ayında biz ürünlerle ilgili çeşitli girişimlerde bulunmuştuk."

Van'da son 2 yılda 6 ürünün tescillendiğini vurgulayan Takva, kavutun Urartu medeniyetinden bu yana sütte bekletilmiş ve kabuklu buğday ununun tere yağında kavrulmasıyla elde edilen bir ürün olduğuna dikkati çekti.

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Takva, "Özellikle kış aylarında besleyici özellikleri ve askerlerin Urartu döneminde beslenmesine katkı sağlanmasına yönelik bir yiyecek olması itibarıyla bölgesel bir değer anlamındaydı. Bunu elbette boş bırakmak mümkün değildi. Bu çerçevede Ticaret Sanayi Odamızda bunun hem kimyasal birleşenlerin, yapılış şeklini, içeren çalışma ve raporlarla Türk patent gurubuna yaptığımız başvuru neticesinde Van kavutu tescillendi." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
kavut van kahvaltısı

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Van kahvaltısının önemli lezzeti kavut tescillendi

Van kahvaltısının önemli lezzeti kavut tescillendi

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