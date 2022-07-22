Van'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir apartmanda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı, 2'si kadın 3 İranlı şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, ihbar üzerine, Bahçıvan Mahallesi'ndeki apartmana operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 8 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2'si kadın 3 İranlı şüpheli gözaltına alındı.



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