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Van'da 8 düzensiz göçmen yakalandı

22.07.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 2'si kadın 3 İranlı şüpheli gözaltına alındı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir apartmanda, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 8 düzensiz göçmen yakalandı, 2'si kadın 3 İranlı şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ile özel harekat ekipleri, ihbar üzerine, Bahçıvan Mahallesi'ndeki apartmana operasyon düzenledi.

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 8 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2'si kadın 3 İranlı şüpheli gözaltına alındı.

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