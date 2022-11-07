YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Van’da gümrük kaçakçılığı

Van’da gümrük kaçakçılığı

07.11.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda silah ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirild

Van’da gümrük kaçakçılığı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “31 Ekim-6 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; bin 228 paket sigara, 2 adet cep telefonu, 2 adet şarj aleti, 3 adet av tüfeği, 3 adet av tüfeği kartuşu ele geçirilmiştir. 6136 SKM çerçevesinde ise 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 1 adet AK-47 şarjörü, 25 adet 5.56 mm çapında fişek, 6 adet 7.62 mm çapında fişek, 1 adet 5.56 mm çapında boş kovan, 1 adet el bombası, 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 6 olay çerçevesinde 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Van’da değişik suçlardan 18 kişi tutuklandıVan’da değişik suçlardan 18 kişi tutuklandı
6 asırlık Ulu Cami geleceğe güvenle taşınacak6 asırlık Ulu Cami geleceğe güvenle taşınacak
Çekmeköy'de okul kantininde çıkan yangın paniğe sebep olduÇekmeköy'de okul kantininde çıkan yangın paniğe sebep oldu
Anahtar Kelimeler:
kaçakçılık

Van Namaz Vakitleri 7 Kasım Pazartesi

İmsak
05:09
Sabah
06:32
Öğle
11:55
İkindi
14:43
Akşam
17:08
Yatsı
18:26

Van Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Pazartesi

Gülseven Eczanesi
Ipekyolu
Akgün Eczanesi
Ipekyolu
Mavi Eczanesi
Ipekyolu
Zeynep Öner Eczanesi
Edremit
Cadde Eczanesi
Tusba
Yeni Kışla Eczanesi
Ercis
Elbak Eczanesi
Baskale
Tümünü Göster
Van ECZANELER
Van ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

Enerji tasarrufu sağlıyor, tek bir dokunuşla tüm ambiyansı değiştiriyor! Üstelik şu an indirimde, kaçırmayın

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

İç çamaşırında bile onun yüzü var! ''Erkeğimi her yere taşırım''

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Puma spor ayakkabı kısa bir süreliğine 500 TL'ye düştü! Bu fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.