Van’da gümrük kaçakçılığı

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “31 Ekim-6 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; bin 228 paket sigara, 2 adet cep telefonu, 2 adet şarj aleti, 3 adet av tüfeği, 3 adet av tüfeği kartuşu ele geçirilmiştir. 6136 SKM çerçevesinde ise 1 adet AK-47 uzun namlulu silah, 1 adet AK-47 şarjörü, 25 adet 5.56 mm çapında fişek, 6 adet 7.62 mm çapında fişek, 1 adet 5.56 mm çapında boş kovan, 1 adet el bombası, 1 adet kurusıkıdan çevirme tabanca ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 6 olay çerçevesinde 15 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.

