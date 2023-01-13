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Van'da "torbacı" operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı

13.01.2023 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'da "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda 6-12 Ocak'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 48,83 gram sentetik uyuşturucu, 80,62 gram esrar, 1,4 gram eroin ve 26 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüpheliden 4'ü hakkında "uyuşturucu ticareti", 16'sı hakkında ise "uyuşturucu kullanma" suçundan işlem yapıldı.

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polis Van uyuşturucu

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