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Var mıdır nasıl yazılır? Var mıdır ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

29.11.2023 19:24 | Son Güncelleme:
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Türkçede birçok dil öğesi bulunur. Bunlar arasında farklı işlevleri bulunan ekler vardır. Bu eklerden bir tanesi de soru ekleridir. Türkçe dilbilgisi konusunda genellikle soru eklerinin doğru yazılışı karıştırılır. Bu kapsamda en çok karıştırılan soru eki mi-mu ekleridir. Bir soru sorulduğunda genellikle cümlenin sonuna bu ekler getirilir ardından soru işareti kullanılır. Bu ek ile oluşan var mıdır kelimesinin doğru yazılışı merak edilir. Peki ‘var mıdır’ nasıl yazılır?

Türkçe içeriğinde bulunan binlerce kelime öğesi birlikte gelişmeye devam eden bir dil olması sebebiyle en zengin diller arasında yer alır. Kelime ve ek gibi dil öğelerinin fazlalığı düşünüldüğünde, birçoğunun yazımında hatalar yapılması olasıdır. Türkçede her ifade için kolaylıkla cümle kurulabilir. Bu ifadeler arasında yer alan soru cümlelerinde ise sonuna bir ek getirilmesi yet. Bu sayede ekin yanına bir soru işareti konularak cümle soru haline getirilebilir. Böylelikle bir kimseye bir soru sormak istenildiğinde, bunu kolayca yapabilmek mümkün. Dilimizde kullanılan bir tane soru eki bulunur. Bu soru eki Türkçede 'mi' olarak bilinir. Mi soru eki cümle içerisinde kendinden önce gelen kelimenin ses uyumuna göre değişiklik gösterebilir. Bu durum mi soru ekini mı, mu ya da mü olarak değiştirebilir.

Var mıdır nasıl yazılır?

Türkçede eğer bir soru sorulmak isteniyorsa cümlenin içine mi eki getirilerek soru cümlesi oluşturulabilir. Mi soru ekinin mı, mu ya da mü olarak kullanılması, cümle içinde soru ekinden önce gelen kelimenin ses uyumuna göre farklılık gösterir. Genel olarak cümlenin sonunda yer alan soru ekleri bazı durumlarda cümlenin ortasında da kullanılır. Bu ek ile oluşturulan var mıdır kelimesi, bir olayın, durumun ya da objenin mevcut durumunu sorgular. Türk Dil Kurumu bu tür sözcüklerin doğru yazımı konusunda internet sitesinde bilgi verir. TDK dilbilgisi kurallarına göre mi soru eki her zaman ayrı olarak yazılır. Buna göre var mıdır yazımı ayrı olması gereken bir sözcüktür.

Var mıdır ayrı mı yazılır?

Türkçe yazım kurallarına dikkat eden kişiler, sürekli olarak internet üzerinde kelimelerin doğru yazım şekilleri konusunda araştırma yapar. Bu kapsamda sorulan sorulardan biri de var mıdır bitişik mi yazılır sorusudur. Bu ek geleneksel olarak ayrı yazılır ve kendinden önceki sözcüğün son ünlüsüne bağlı olarak ünlü uyumlarına girer. Var mıdır TDK tarafından kabul edilen dil kurallarına göre var mıdır biçiminde yazılmalıdır. Buna göre var mıdır doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

  • Var mıdır (doğru kullanım)

  • Varmıdır (Yanlış kullanım)


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