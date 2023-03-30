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Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

30.03.2023 20:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı’nın sunuculuğu üstlendiği Var Mısın Yok Musun’da yer alan Hamdi Bey merak edilen isimlerden biriydi. Yayınlandığı dönemde fenomen haline gelen yarışmada Acun Ilıcalı telefonla Hamdi Bey’den teklif alıyordu. Hamdi Bey’in kim olduğunu görenler çok şaşırdı.

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Yayınlandığı dönemde ses getiren yapımlardan biri olan Var Mısın Yok Musun’da Hamdi Bey’in kim olduğu merak konusuydu. Unutulmaz yapımlardan biri olan Var Mısın Yok Musun’da Acun Ilıcalı’ya teklif sunan Hamdi Bey’in kim olduğu ortaya çıktı.

2007-2010 yılları arasında yayınlanan programda yer alan Hamdi Bey aynı zamanda Ilıcalı'nın Acun Firarda döneminde, kamera arkasında 'Feridun' diye seslendiği isimmiş.

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Fifty Cent, Adriana Lima, Christina Aguilera gibi dünyaca ünlü isimlerin katıldığı Var Mısın Yok Musun’da Hamdi Bey olarak efsaneleşen isim Birol Doğan.

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Acun Medya çalışanı olan Birol Doğan Survivor Panorama'da da bir dönem kamera arkasında yer almış.

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