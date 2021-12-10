Var mısın Yok musun'un Konyalı Mevlüt'ü yıllar sonra ortaya çıktı!

Var mısın Yok musun yarışmacısı Mevlüt Acaroğlu, 10 TL ve 300 bin TL arasında kalmış ve yarışmanın sonunda 10 TL ile evine dönmüştü. Sonrasında çeşitli reklam filmlerinde oynayan Konyalı yarışmacı, Ana Kuzusu programında sunucu olarak yer aldı. Acaroğlu'nun yeni mesleği, sevenlerini şaşırttı.

Kameralardan uzak bir hayat süren Mevlüt Acaroğlu'nun, medya sektörünü bıraktığı ve ticarete atıldığı ortaya çıktı.

Acaroğlu, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir erkek giyim mağazası işletiyor. Mağazanın Instagram hesabında sık sık kampanya tanıtımı yapan Acaroğlu, değişimiyle görenleri şaşırttı.

Sosyal medyada da epey aktif olan Acaroğlu, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.



