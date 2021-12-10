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Var mısın Yok musun'un Konyalı Mevlüt'ü yıllar sonra ortaya çıktı!

10.12.2021 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Var mısın Yok musun programı, yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitleyen yapımlar arasında yer alıyordu. Yarışmanın renkli isimlerinden Mevlüt Acaroğlu'nun yeni işi ortaya çıktı.

Var mısın Yok musun'un Konyalı Mevlüt'ü yıllar sonra ortaya çıktı!

Var mısın Yok musun yarışmacısı Mevlüt Acaroğlu, 10 TL ve 300 bin TL arasında kalmış ve yarışmanın sonunda 10 TL ile evine dönmüştü. Sonrasında çeşitli reklam filmlerinde oynayan Konyalı yarışmacı, Ana Kuzusu programında sunucu olarak yer aldı. Acaroğlu'nun yeni mesleği, sevenlerini şaşırttı.

Kameralardan uzak bir hayat süren Mevlüt Acaroğlu'nun, medya sektörünü bıraktığı ve ticarete atıldığı ortaya çıktı.

Var mısın Yok musun'un Mevlüt'ü yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı!

Acaroğlu, İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bir erkek giyim mağazası işletiyor. Mağazanın Instagram hesabında sık sık kampanya tanıtımı yapan Acaroğlu, değişimiyle görenleri şaşırttı.

Var mısın Yok musun'un Mevlüt'ü yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı!

Sosyal medyada da epey aktif olan Acaroğlu, hayatına dair anları takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Var mısın Yok musun'un Mevlüt'ü yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı!

Var mısın Yok musun'un Mevlüt'ü yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı!


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Acun Ilıcalı
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