Var mısın Yok musun yarışmasının Konyalı Mevlüt'ü bakın şimdi ne yapıyor?

Mevlüt Acaroğlu, Var mısın Yok musun yarışmasında 10 ay kalarak ismini geniş kitlelere duyurmuştu. Yarışma günü 300 bin TL ve 10 TL arasında kalıp 10 TL kazanan yarışmacı, Var mısın Yok musun bittikten sonra kutusunda bulamadığı parayı, ekranlarda çalışarak kazandı.

Mevlüt Acaroğlu, yarışmanın bitmesinin ardından 2009 yılında bir telefon gsm şirketinin 3 reklam filminde yer aldı. Aynı dönemde Kanal 7’de annesi Naciye Acaroğlu ile Ana Kuzusu isimli gezi programında sunuculuk yaptı. Özellikle annesinin ön plana çıktığı 'Didi' reklamlarıyla da adından söz ettirdi.

ŞİMDİ NE YAPIYOR?

Mevlüt Acaroğlu, Acun Medya desteğiyle tek kişilik sahne performanslarını Yetenek Sizsiniz Türkiye gibi platformlarda seyirciye gösterdi. Eğlenceli ve sempatik yönü sayesinde ise sunuculuk yapmaya başladı. Acaroğlu, hala belirli festival etkinlikleri için sunuculuk yapmaya devam ediyor.

Ayrıca 2016 yılında evlendi ve Ömer İsa isimli bir erkek çocuğu oldu.



