Vargas ve Ebrar'ı hedef aldı, bu kez sert kayaya çarptı! İtalya maçı sonrası Melih Gökçek'ten tepki çeken paylaşım

Olimpiyat tarihinde bir ilki başararak yarı finale kalan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya'ya 3-0 mağlup olarak altın madalya şansını kaybetti. Dün akşamki nefes kesen mücadelede Türkiye'ye büyük bir gurur ve heyecan yaşatan Filenin Sultanları, unutulamayacak bir maceraya imza attı.
Tarihinin en önemli maçlarından birine iyi başlayan Milliler, hücumda Zehra Güneş’in etkinliğiyle farkı 4 sayıya kadar ilk setin sonunu getiremedi. Melissa Vargas hücumda kalnız kalırken, Derya Cebecioğlu'nun çabası da yetmeyince Milli Takımımız’ın kaderi ikinci ve üçüncü sette de değişmedi.
Milli Takım, gözünü yarın 18.15’te Brezilya ile oynanacak bronz madalya mücadelesine dikti.
Tüm Türkiye, Filenin Sultanları'nın elde ettiği tarihi başarıyı konuşurken; eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten olay bir paylaşım geldi. Takımın yıldılarından Vargas ve Ebrar Karakurt'u hedef alan Gökçek, iki ismin şampanya patlattığı anlarını görüntüsünü paylaştı.
Gökçek, söz konusu paylaşımında "Eğer bu iki LGBT'linin Türk Milli Takımı ile zerre alakası var ise o veleybol takımı milli olamaz. Yanlış mı tweet alemi?" ifadelerini kullandı.
Kısa sürede gündem yaratan paylaşımın ardından Gökçek'e tepkiler ise gecikmedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Gökçek'i desteklerken, çoğunluk ise söz konusu paylaşıma adeta isyan etti.
Kullanıcılar, Gökçek'in 'voleybol' yerine 'veleybol' demesini de diline doladı.
İşte Gökçek'in paylaşımına gelen tepkilerden bazıları;
Kocaman adamsın uğraştığın şeye bak . Günahı sana mı sana ne bize ne kime ne?
Neren doğru ki? Gelecek yanıtlardan korkudan mentleri de kapamışsınız. Boşu boşuna rt atıp profilimde yer kaplıycak.
Bu adamdan utandığım kadar başka kimseden utanmadım.
Veleybol yazan adam bu ülkede kaç sene başkent yönetti, güler misin ağlar mısın
Veleybol milli takımı diye bir şey yok zaten . Voleyboldur o.
Yanlış. Herkesin hayat tercihi sana mı soracaklar?
Ne alaka?! Milli olmak vatansal bir kavram, İngilizcesi bile “to be national” Cinsel tercihlerle, özel hayatla zerre alakası yok.