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Vargas ve Ebrar'ı hedef aldı, bu kez sert kayaya çarptı! İtalya maçı sonrası Melih Gökçek'ten tepki çeken paylaşım

09.08.2024 11:20
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Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları'nda yarı finalde İtalya'ya mağlup olsa da tüm Türkiye'ye büyük bir heyecan ve gurur yaşatırken; eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten olay bir paylaşım geldi. Milli Takım'ın iki yıldızı Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'ın görüntülerini paylaşan Gökçek'in yazdıkları sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcılar Gökçek'e adeta isyan etti.

Olimpiyat tarihinde bir ilki başararak yarı finale kalan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya'ya 3-0 mağlup olarak altın madalya şansını kaybetti. Dün akşamki nefes kesen mücadelede Türkiye'ye büyük bir gurur ve heyecan yaşatan Filenin Sultanları, unutulamayacak bir maceraya imza attı.

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VARGAS'IN EKSTRA ÇABASI BU KEZ YETMEDİ

Tarihinin en önemli maçlarından birine iyi başlayan Milliler, hücumda Zehra Güneş’in etkinliğiyle farkı 4 sayıya kadar ilk setin sonunu getiremedi. Melissa Vargas hücumda kalnız kalırken, Derya Cebecioğlu'nun çabası da yetmeyince Milli Takımımız’ın kaderi ikinci ve üçüncü sette de değişmedi.

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MİLLİLER GÖZÜNÜ BRONZ MADALYAYA DİKTİ

Milli Takım, gözünü yarın 18.15’te Brezilya ile oynanacak bronz madalya mücadelesine dikti.

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MELİH GÖKÇEK, VARGAS VE EBRAR KARAKURT'U HEDEF ALDI

Tüm Türkiye, Filenin Sultanları'nın elde ettiği tarihi başarıyı konuşurken; eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten olay bir paylaşım geldi. Takımın yıldılarından Vargas ve Ebrar Karakurt'u hedef alan Gökçek, iki ismin şampanya patlattığı anlarını görüntüsünü paylaştı.

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"BU İKİ LGBT'Lİ..."

Gökçek, söz konusu paylaşımında "Eğer bu iki LGBT'linin Türk Milli Takımı ile zerre alakası var ise o veleybol takımı milli olamaz. Yanlış mı tweet alemi?" ifadelerini kullandı.

GÖKÇEK'E TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Kısa sürede gündem yaratan paylaşımın ardından Gökçek'e tepkiler ise gecikmedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları Gökçek'i desteklerken, çoğunluk ise söz konusu paylaşıma adeta isyan etti.

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Kullanıcılar, Gökçek'in 'voleybol' yerine 'veleybol' demesini de diline doladı.

İşte Gökçek'in paylaşımına gelen tepkilerden bazıları;

  • Kocaman adamsın uğraştığın şeye bak . Günahı sana mı sana ne bize ne kime ne?

  • Neren doğru ki? Gelecek yanıtlardan korkudan mentleri de kapamışsınız. Boşu boşuna rt atıp profilimde yer kaplıycak.

  • Bu adamdan utandığım kadar başka kimseden utanmadım.

  • Veleybol yazan adam bu ülkede kaç sene başkent yönetti, güler misin ağlar mısın

  • Veleybol milli takımı diye bir şey yok zaten . Voleyboldur o.

  • Yanlış. Herkesin hayat tercihi sana mı soracaklar?

  • Ne alaka?! Milli olmak vatansal bir kavram, İngilizcesi bile “to be national” Cinsel tercihlerle, özel hayatla zerre alakası yok.

  • Sana ne sana ne!
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