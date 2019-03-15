Varis tedavisi için yaşam kalitenizi yükseltin

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Civelek, varis tedavisi hakkında tüm bilinmeyenleri bizler için açıkladı. Toplardamar kapakçığında yetmezlik meydana gelmesiyle ortaya çıkan variste, kan sürekli olarak geriye doğru kaçar ve bölgede bir göllenme meydana gelmesine neden olur.

Varis çeşitleri kılcal damar, retiküler ve büyük toplardamar varisleri olmak üzere üçe ayrılır. Varis tedavisi ise varisin durumuna ve türüne göre değişiklik gösterir. Aşırı kilo, hareketsiz bir yaşam tarzı, doğum kontrol hapları ve sürekli ayakta kalmak varis oluşumuna neden olur.

VARİS TEDAVİSİ

Varis tedavisi, varisin durumuna ve çeşidine göre farklılık gösterir. Dışarıdan bakıldığında belli olmayan varisler için varis çorabı kullanımı yeterlidir.

Tek başına çorap kullanımının yeterli olmadığı durumlarda ise ilaç tedavisi ile desteklenir. Kılcal damalarda meydana gelen varislerde damar içerisinde damarı büzen bir madde enjekte edilir.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN YÖNTEM

Ayrıca radyofrekans dalgaları ile varis oluşumunun gözlendiği damarın yakılarak rahatsızlığı ortadan kaldırmak da mümkündür. Büyük toplardamar varislerinde ve ilerlemiş durumlarda ise yakma işlemi yine radyofrekans ya da son zamanlarda damar yapıştırıcıları (Glu) ile direkt olarak damar içerisinden gerçekleştirilir.