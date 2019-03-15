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Varis tedavisi için yaşam kalitenizi yükseltin

Prof. Dr. Ali Civelek Prof. Dr. Ali Civelek
SAĞLIK  | 15.03.2019 14:26 | Son Güncelleme

Toplardamarların doğal olmayan bir şekilde genişlemesine, uzamasına ya da kıvrımlı bir hal almasına varis adı verilir. Varis her ne kadar ilk başta sadece görüntü olarak rahatsız edici olsa da ilerlediği durumlarda bacaklarda şişme, ağrı, genişleyen damarlarda pıhtı oluşması ve kızarıklık gibi şikayetlere de neden olabilir.

Varis tedavisi için yaşam kalitenizi yükseltin

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ali Civelek, varis tedavisi hakkında tüm bilinmeyenleri bizler için açıkladı. Toplardamar kapakçığında yetmezlik meydana gelmesiyle ortaya çıkan variste, kan sürekli olarak geriye doğru kaçar ve bölgede bir göllenme meydana gelmesine neden olur.

Varis çeşitleri kılcal damar, retiküler ve büyük toplardamar varisleri olmak üzere üçe ayrılır. Varis tedavisi ise varisin durumuna ve türüne göre değişiklik gösterir. Aşırı kilo, hareketsiz bir yaşam tarzı, doğum kontrol hapları ve sürekli ayakta kalmak varis oluşumuna neden olur.

VARİS TEDAVİSİ

Varis tedavisi, varisin durumuna ve çeşidine göre farklılık gösterir. Dışarıdan bakıldığında belli olmayan varisler için varis çorabı kullanımı yeterlidir.

Tek başına çorap kullanımının yeterli olmadığı durumlarda ise ilaç tedavisi ile desteklenir. Kılcal damalarda meydana gelen varislerde damar içerisinde damarı büzen bir madde enjekte edilir.

EN ÇOK TERCİH EDİLEN YÖNTEM

Ayrıca radyofrekans dalgaları ile varis oluşumunun gözlendiği damarın yakılarak rahatsızlığı ortadan kaldırmak da mümkündür. Büyük toplardamar varislerinde ve ilerlemiş durumlarda ise yakma işlemi yine radyofrekans ya da son zamanlarda damar yapıştırıcıları (Glu) ile direkt olarak damar içerisinden gerçekleştirilir.

Bu işlemler varisli damarın içine yerleştirilen kateter ile direk hastalıklı damarın içine uygulanır ve genellikle en çok tercih edilen yöntemdir. Varis tedavisine uzman doktorlar hasta ile birlikte karar verir.

VARİS ÇEŞİTLERİ

Varis çeşitlerini görüntülerine ve meydana geldikleri yere göre ayırmak son derece basittir. Telenjiektazi olarak adlandırılan kılcal damar varisleri örümcek ağına benzer bir görünüme sahiptirler. Özellikle hamilelerde ya da hormon tedavisi gören genç kızlarda kılcal damar varislerine sıkça rastlanır.

EN KOLAY FARK EDİLEN VARİS TÜRÜ?

Dizin arka bölgesi ya da ayak bileği etrafında görülen varisler ise retiküler varislerdir. Bu varisler kılcal damar varislerine göre daha kabarıktır ve mavi renkli olarak ortaya çıkar.

En kolay fark edilen varisler ise büyük toplardamar varisleridir. Toplardamar yetmezliği sonucu meydana gelen büyük toplardamar varisleri oldukça kabarık bir yapıya ve yeşil bir renge sahiptir.

Prof. Dr. Ali Civelek
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

www.alicivelek.com
Instagram: @dralicivelek
Facebook: @dralicivelek
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Anahtar Kelimeler:
varis damar sağlık

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