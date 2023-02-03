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Varsıl zıt anlamlısı nedir? Varsıl kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

25.01.2023 02:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dilinin kelime dağarcığı oldukça geniştir. Sözlüğünde birçok kelime bulunduran Türkçe farklı dillerden de etkilenerek gelişimini sürdürmüştür. Bazı kelimeler farklı dillerden gelmektedir. Fakat bazı kelimeler de Türkçe kökenlidir. Bunlardan biri de varsıl kelimesidir. Parası, malı çok olan anlamına gelen varsıl kelimesinin zıt anlamlısı da araştırılan konular arasındadır. Peki, varsıl zıt anlamlısı nedir?

Varsıl zıt anlamlısı nedir? Varsıl kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Varsıl kelimesi Yeni Türkçe kökenlidir ve sıfat olarak kullanılmaktadır. Parası çok olan zengin anlamına gelen varsıl kelimesinin kullanımı günümüze dayanmaktadır. Varsıl kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "parası, malı çok olan, zengin" şeklindedir. Varsıl kelimesinin cümle içindeki kullanımı şu şekildedir:

  • Hayatı boyunca tek hedefi varsıl bir insan olabilmekti.
  • Senin kızın daha on dördüne basar basmaz bu gidenin en varsıl adamının karşısına çıktı.
Eksi zıt anlamlısı nedir? Eksi zıt anlamlısı nedir?

Varsıl zıt anlamlısı nedir?

Varsıl kelimesi Türkçe kökenlidir ve var sözcüğünden +sIl eki ile türetilmiştir. Varsıl kelimesi tespit edilen en eski Türkçe kaynağına göre 1970’li yıllarda Cumhuriyet Gazetesinde kullanılmıştır. Varsıl kelimesinin eş anlamlıları olduğu gibi zıt anlamlıları da günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılmaktadır. Varsıl kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük varsılın tam zıddını ifade eder. Varsıl kelimesinin zıt anlamı şu şekildedir:

  • Yoksul
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Varsılın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Bir diğer adı ile karşıt kelimeler, anlam olarak birbiriyle tamamen farklı olan kelimelere zıt anlamlı adı verilmektedir. Varsıl kelimesinin de zıt anlamlı olan sözcük yoksuldur. Günümüzde sıklıkla kullanılan yoksul kelimesi varsılın zıt anlamı olarak bilinmektedir. Varsılın zıt anlamlısı ile örnek cümleler şu şekildedir:

  • Yoksul bir aileden gelmesine rağmen zengin bir hayat sürebilmek için çok çalıştı.
  • Yolda karşılaştığı yoksul insanlara yardım eli uzatıyordu.
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