Varsıl zıt anlamlısı nedir? Varsıl kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Varsıl kelimesi Yeni Türkçe kökenlidir ve sıfat olarak kullanılmaktadır. Parası çok olan zengin anlamına gelen varsıl kelimesinin kullanımı günümüze dayanmaktadır. Varsıl kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı "parası, malı çok olan, zengin" şeklindedir. Varsıl kelimesinin cümle içindeki kullanımı şu şekildedir:

Hayatı boyunca tek hedefi varsıl bir insan olabilmekti.

Senin kızın daha on dördüne basar basmaz bu gidenin en varsıl adamının karşısına çıktı.

Varsıl zıt anlamlısı nedir?

Varsıl kelimesi Türkçe kökenlidir ve var sözcüğünden +sIl eki ile türetilmiştir. Varsıl kelimesi tespit edilen en eski Türkçe kaynağına göre 1970’li yıllarda Cumhuriyet Gazetesinde kullanılmıştır. Varsıl kelimesinin eş anlamlıları olduğu gibi zıt anlamlıları da günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılmaktadır. Varsıl kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük varsılın tam zıddını ifade eder. Varsıl kelimesinin zıt anlamı şu şekildedir:

Yoksul

Varsılın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Bir diğer adı ile karşıt kelimeler, anlam olarak birbiriyle tamamen farklı olan kelimelere zıt anlamlı adı verilmektedir. Varsıl kelimesinin de zıt anlamlı olan sözcük yoksuldur. Günümüzde sıklıkla kullanılan yoksul kelimesi varsılın zıt anlamı olarak bilinmektedir. Varsılın zıt anlamlısı ile örnek cümleler şu şekildedir: