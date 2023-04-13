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  4. Vatandaşların üzerine mont atan kız olay oldu! Havada kapıp, yerlerde sürüklendiler... Giyim mağazasında ağızları açık bırakan görüntü

Vatandaşların üzerine mont atan kız olay oldu! Havada kapıp, yerlerde sürüklendiler... Giyim mağazasında ağızları açık bırakan görüntü

13.04.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'daki bir giyim mağazasında çekildiği iddia edilen bir görüntü sosyal medyada gündem yarattı. İndirimli ve defolu olduğu belirtilen montları kalabalığın üzerine atan genç kız adeta şoke oldu. Bir anda atılan montu havada kapmaya çalışan vatandaşlar birbirlerini ezdi. Vatandaşların montu kapabilmek için yerlerde sürüklendikleri anlar görenleri şaşkına çevirdi.

Bir AVM'de yaşanan mont kapma kavgası sosyal medyanın gündemine oturdu. Karaman'da çekildiği iddia edilen görüntülerde defolu olduğu belirtilen montları indirimli satışa çıkartan bir giyim mağazası vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

MONTLARI ÜZERLERİNE ATTI, VATANDAŞLAR BİRBİRLERİNİ EZDİ

Sosyal medyada paylaşılan video görüntüsünde; iki mağaza çalışanının ellerinde getirdiği montları kapmak için bekleyen vatandaşların, çalışan kızın montları üzerlerine atmasıyla adeta birbirlerini ezdiği görüldü.

getirme

GÖREN İNANAMADI

Atılan montu kapmak için yerlerde sürüklenen vatandaşları görenler gözlerine inanamadı.

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Söz konusu anlar, sosyal medyada günün en çok paylaşılan konuları arasına girdi.

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