Vatandaşların üzerine mont atan kız olay oldu! Havada kapıp, yerlerde sürüklendiler... Giyim mağazasında ağızları açık bırakan görüntü

Bir AVM'de yaşanan mont kapma kavgası sosyal medyanın gündemine oturdu. Karaman'da çekildiği iddia edilen görüntülerde defolu olduğu belirtilen montları indirimli satışa çıkartan bir giyim mağazası vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

MONTLARI ÜZERLERİNE ATTI, VATANDAŞLAR BİRBİRLERİNİ EZDİ

Sosyal medyada paylaşılan video görüntüsünde; iki mağaza çalışanının ellerinde getirdiği montları kapmak için bekleyen vatandaşların, çalışan kızın montları üzerlerine atmasıyla adeta birbirlerini ezdiği görüldü.

GÖREN İNANAMADI

Atılan montu kapmak için yerlerde sürüklenen vatandaşları görenler gözlerine inanamadı.

Söz konusu anlar, sosyal medyada günün en çok paylaşılan konuları arasına girdi.