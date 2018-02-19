Vatanım Sensin 46. bölüm fragmanı! Cevdet'in büyük sırrı ortaya çıktı

Vatanım Sensin 46. bölüm fragmanında, General Cevdet'in büyük sırrı, açığa çıkıyor!

Dağıstanlı'nın ihanetiyle büyük gerçeği öğrenen Filippos, Cevdet ve ailesinin peşine düşer. Bu gerçekle büyük hayal kırıklığına uğrayan Filippos'un gözü artık iyice kararır ve zulümleri daha da artacaktır. Leon'a verdiği emirle Cevdet'in tüm ailesini kötülükler bekleyecektir. Fakat Leon, sevdiği kadın Hilal için tüm bunları karşısına almaya razıdır.

Cevdet, Filippos'tan kaçarak bu zor durumdan kendisini ve ailesini kuratarmayı başarabilecek mi?

Vatanım Sensin, merakla beklenen yeni bölümüyle 22 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00'de KanalD'de

MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER OLDU?

