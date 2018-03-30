Vatanım Sensin 50. bölümde güldüren hata

Vatanım Sensin 50. bölümdeki bu detay izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Vatanım Sensin'in genç oyuncuları Leon ve Hilal'in kahvaltı sahneleri herkesin dikkatini çektib. Boran Kuzum ve Miray Daner'in rol aldığı sahnelerde kahvaltı masasının zenginliği izleyicilerin tepkisine yol açtı.

İzleyiciler sosyal medyadan "Masada bir fındık ezmesi eksik. O dönemde ne yenmiyorsa hepsi var" yorumunda bulundu.

Vatanım Sensin 50. bölümdeki bu sahnenin dönemin ruhunu yansıtmadığı eleştirisi yapıldı.

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