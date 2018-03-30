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Vatanım Sensin 50. bölümde güldüren hata

VATANIM SENSİN HABERLERİ  | 30.03.2018 16:49 | Son Güncelleme

Vatanım Sensin 50. bölümde Leon ve Hilal'in kahvaltı sahnesindeki hata dikkatli gözlerden kaçmadı

Vatanım Sensin 50. bölümde güldüren hata

Vatanım Sensin 50. bölümdeki bu detay izleyicilerin gözünden kaçmadı.

Vatanım Sensin'in genç oyuncuları Leon ve Hilal'in kahvaltı sahneleri herkesin dikkatini çektib. Boran Kuzum ve Miray Daner'in rol aldığı sahnelerde kahvaltı masasının zenginliği izleyicilerin tepkisine yol açtı.

İzleyiciler sosyal medyadan "Masada bir fındık ezmesi eksik. O dönemde ne yenmiyorsa hepsi var" yorumunda bulundu.

Vatanım Sensin 50. bölümdeki bu sahnenin dönemin ruhunu yansıtmadığı eleştirisi yapıldı.

Vatanım Sensin 50. Bölümde İzmir’de kaos giderek artıyor; Hilal ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor!

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vatanım sensin Boran Kuzum leon ve hilal

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