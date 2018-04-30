Vatanım Sensin 54. bölüm fragmanı! Ameliyata giren Hilal ölüyor mu?

Vatanım Sensin 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde, Cevdet, yiyecek sıkıntısı çeken Kuvayi Milliye için harekete geçiyor! Zor durumda olan Kuvayi Milliye yiyecek ve cephane sıkıntısı çekmektedir.

Mecliste bu uğurda sert kararlar alınmaktadır. Vatanın kurtuluşu uğruna halkı zorlayacak tüm kararlar ivedilikle alınmak zorundadır. Bu sırada Cevdet önemli bir rol üstlenir. Hububat dolu bir geminin Kuvayi Milliye için vakit kaybetmeden ele geçirilmesi gerekmektedir. Yüzbaşı Yakup ise, Kuvvacı olduğu gerekçesiyle tutuklanıyor. Hilal'in de ameliyat günü yaklaşmıştır; fakat, çok zor bir ameliyattır. Hilal'in ölme riski vardır. Buna rağmen vatan mücadelesi için yazmaktan geri kalmaz. Vatanım Sensin 54. Bölüm 3 Mayıs perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D''de!

VATANIM SENSİN GENEL KONUSU NEDİR?

Azize üç çocuğu ve kayınvalidesi ile zorlu bir mücadelenin içinde bulur kendini... Canından çok sevdiği kocasının yokluğuyla ve savaş yıllarının zorluklarıyla mücadele ederek yetiştirir çocuklarını. 1919 yılında, Yıldız güzeller güzeli, gözü yükseklerde bir genç kız, Hilal ise memleket sevdalısı mücadeleci bir genç kız olmuştur. Ali Kemal ise gönlündeki aşk acısıyla ve kendisine dair öğrendiği hazin sırla yaşamaya çalışan serseri bir mayın gibidir. Azize her birinin dertleriyle uğraşmaya çalışırken, İzmir’in Yunanlılar tarafından işgal edileceği haberi ile sarsılırlar. Oysa bu işgal onlara yıllar önce kaybettikleri birini geri getirecektir. Ama hiç ummadıkları bir şekilde... Üst üste mağlubiyetle biten savaşlardan yorgun düşmüş bir milletin, en son ve en büyük sınavına hazırlandığı 1919 senesinin baharı, Azize ve Cevdet'in de hayatlarında yeni bir dönemi başlatacaktır.