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Vatanım Sensin dizisine üç yeni oyuncu katılıyor!

VATANIM SENSİN HABERLERİ  | 17.05.2018 00:07 | Son Güncelleme

Kanal D'de Haziran ayında final yapacak olan Vatanım Sensin dizisine yeni bölümde üç başarılı oyuncu daha katılıyor.

Vatanım Sensin dizisine üç yeni oyuncu katılıyor!

Beran Soysal, Emre Taşkıran ve Alper Çankaya, Kanal D'nin sevilen dizisi Vatanım Sensin’in kadrosuna dahil oldu.

Kanal D’nin başrollerini Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in paylaştığı beğeni ile izlenen dizisi Vatanım Sensin, her Perşembe yayınlanan bölümleri ile milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

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Dizinin bu hafta yayınlanacak olan bölümüne Beran Soysal (Kamil), Emre Taşkıran (Rıfat)ve Alper Çankaya (Arslan) konuk oyuncu olarak dahil oluyor. Başarılı oyuncular dizide esir düşmüş olan Türk askerlerine hayat verecek.

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Vatanım Sensin, heyecan dolu yeni bölümü ile 17 Mayıs Perşembe akşamı saat 20.00’de Kanal D’de.

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VATANIM SENSİN 56. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Filippos'un planı, Cevdet ile Hilal'i karşı karşıya getiriyor! Cevdet'in, Yakup'la görüştüğünü kendi gözleriyle görüp Kuvayı Milliye için çalıştığından emin olan Filippos, Cevdet'i tutuklamak veya cezalandırmak yerine göz hapsine almayı tercih eder. Böylece Ankara'nın planlarını önceden haber alıp boşa çıkarabilecektir. Nitekim Filippos'un elde ettiği bilgiler öncelikle Darülmesai'yi ve Azize dahil oradaki tüm kadınların hayatını tehdit eder.

O sırada Ankara Cevdet'ten, İtalyanlara esir düşen ve serbest bırakılmak üzere olan Türk subaylarıyla ilgili bir görev verir. Şimdi Cevdet'le Filippos arasında tehlikeli bir satranç oyunu başlayacaktır. Bu öylesine tehlikeli bir oyundur ki Cevdet'i kızı Hilal'le ölümcül bir şekilde karşı karşıya getirecektir.

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