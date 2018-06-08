MAGAZİN

Vatanım Sensin'in finalinden sonra herkes merak etti! Binbaşı Cevdet gerçek hayatta kim?

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.06.2018 10:26 | Son Güncelleme

Dün akşam final bölümüyle ekrana gelen Vatanım Sensin izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Final sahnesinde Binbaşı Cevdet ve Azize Hatun'un kurşuna dizildiği bölüm sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu. Vatanım Sensin hayranlarının uzun süredir merak ettiği konu Binbaşı Cevdet'in gerçek hayatta yaşamış bir kişilik olup olmadığı.

Vatanım Sensin'in finalinden sonra herkes merak etti! Binbaşı Cevdet gerçek hayatta kim?

Geçtiğimiz aylarda Aydınlık Gazetesi'nden Hayati Özcan, Binbaşı Cevdet'in mezarını bulmuş ve sevilen dizi karakterinin gerçekte Gavur Mü'min lakaplı Albay Mü'min Aksoy olduğu ortaya çıkarmıştı.

Peki Kurtuluş Savaşı tarihimizde adı sanı hiç duyulmayan Albay Cevdet olarak izlediğimiz Albay Mü'min Aksoy gerçekte kimdi?

DfHHwjkXUAIyyzn

Albay Cevdet'in o dönemki lakabı Gavur Mü'min, asıl adı Mü'min Aksoy'du. Albaydı. Mezarı, Balçova eski mezarlıktaydı. Ölüm ilanı, tam da Kurtuluş Savaşı'nın belki de bir numaralı milli casusuna yaraşır gizemle "Bir Dost" imzasıyla verilmişti…

GAVUR MÜ'MİN OLMANIN ACISI

Yüzbaşı Gavur Mü'min, tarihimizin derinlerinde namını, şanını, nefsini vatanın kurtuluşu için bir kenara atmış kahramanlarımızdan biri. İzmir'de 1892 yılında dünyaya gelen İbrahim oğlu Mü'min, 1911 yılında Beylerbeyi Yedek Subaya Okulu'ndan Teğmen rütbesiyle mezun oldu. Balkan savaşları ve Birinci Dünya Savaşında çarpıştı. İzmir'in işgalinden hemen önce Jandarma Genel Komutanlığı'nın talimatıyla İzmir Jandarma Alay Komutanlığı'nda görevlendirildi. İşgal günlerinde İzmir'de bulunan Yüzbaşı Gavur Mü'min, işgal altındaki şehirde güçlü bir yeraltı teşkilatlanmasına sahip olan, asker ve sivillerden oluşan Türk istihbaratının önemli bir üyesi olarak görev aldı. İşgal sırasında Yunan askerlerine esir düştü ancak bir yolunu bulup kaçmayı başardı. İşgal Kuvvetlerinin güvenini kazanan dönemin İzmir Belediye Başkanı dayısı Hacı Hasan Paşa sayesinde İzmir'de kaldı. Fesi çıkardı ve fötr şapka taktı. Çok iyi Rumca konuştuğu için işgalcilerin ve Rumların mekanlarına girip çıkarak güvenlerini kazandı.

640xauto (1)

'HAİN MÜ'MİN' LAKABI TAKILDI YÜZÜNE TÜKÜRDÜLER

Bir süre sonra İşgal Kuvvetleri Komutanı Zafirio'nun da gözüne girmeyi başaran Yüzbaşı Gavur Mü'min, Yunan işgalini kolaylaştırmak için işgal kuvvetlerine sözde yardım etmeye başladı. İşgalcilerle ilişkisi yüzünden İzmirli Türkler Mü'min Bey'e "Gavur Mü'min", "Hain Mü'min" lakabını taktı. Sürekli hakaretlere uğrayan Gavur Mü'min kendisi tarafından kaleme alındığı ileri sürülen bir notta bu durumu şöyle açıkladı: ''… Kurtuluşu için ölesiye, öldüresiye dövüştüğüm İzmir'de yüzüme bile tükürenler oldu. İtiraf edeyim ki o tükürükler, çarpıştığım cephelerde yediğim kurşunlardan daha fazla acı ve ıstırap verdi bana… Ama ne yapayım ki, o sırada içerisinde bulunduğum durum ve şartlar gerçekteki durumu açıklamama engeldi. Ölmekten değil de, bir şeyden çok korkuyorum: Gerçeği anlatamadan ölmek ve tarihe bir vatan haini olarak geçmek. (İşgal İzmir'inin ilk haini_Kurtuluş Savaşının son kahramanı Gavur Mü'min - Yrd. Doç. Ahmet Mehmetefendioğlu)

640xauto (2)

ANKARA'YA BİLGİ AKIŞI

İşgalcilerin güvenini kazanan Yüzbaşı Gavur Mü'min, Yunan Karargahı'ndan elde ettiği bilgileri, Anadolu'ya iletiyordu. Bu bilgiler Yunan ilerleyişini ciddi ölçüde etkiliyor ve Ankara'ya hazırlık için zaman kazandırıyordu. Ancak Mü'min Bey Türk kuvvetleri arasında düşman için çalışan işbirlikçi bir ajanın ihbarı üzerine Yunan İstihbaratı tarafından açığa çıkarıldı. Müebbet hapis cezasına çarptırılarak Atina'ya gönderildi. Kurtuluştan sonra, Türk-Yunan esir değişimi sırasında bizzat Mustafa Kemal'in emriyle, General Trikopis'e karşılık takas edildi.

Mü'min Bey yurda döndükten sonra da türlü zorluklarla karşılaştı. Çok sevdiği askerlik mesleğine dönmek için yaptığı başvurular uzun süre reddedildikten sonra kabul edildi. Albaylığa kadar yükseldi, Van Mıntıka Komutanlığı yaptı. Albay rütbesiyle görevli olarak Hakkari'ye giderken zatürreye yakalandı, 24 Ocak 1948'de hayatını kaybetti. Kurtuluşu için ölesiye ve öldüresiye dövüştüğü İzmir'de kavga dolu hayatı son bulan Gavur Mü'min'in Balçova'daki mezarında 'Kurtuluş Savaşı'nın Bir Numaralı Casusu' yazısı olduğu kayıtlara geçti ancak mezar taşında böyle bir yazıya rastlamadı.

640xauto

'SADECE VAZİFEMİ YAPTIM'

Albay Mü'min'in ölüm ilanı 25 Ocak 1948 tarihinde İzmir'de yayınlanan "Demokrat" isimli yerel gazetede yer aldı. İlanı "Eski Bir dost" imzasıyla arkadaşı yazmıştı. İlanı yazan arkadaşı ona ait şu cümlelere yer verir: Tarih büyük ve kalabalık yer, şayet her vazifesini yapan oraya girmeye kalkışırsa, burada olduğu gibi orada da birbirimize gireriz!… Ben sadece vazifemi yaptım"

PARTNERİşte Kıraç'ın çiftlik hayatı İşte Kıraç'ın çiftlik hayatı
Serenay Sarıkaya'dan makyajsız paylaşım Serenay Sarıkaya'dan makyajsız paylaşım
Vatanım Sensin bitti; Bergüzar Korel saçlarına veda etti Vatanım Sensin bitti; Bergüzar Korel saçlarına veda etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vatanım sensin binbaşı cevdet vatanım sensin cevdet kimdir vatanım sensin cevdet gerçek hayatta kim vatanım sensin final mümin aksoy kimdir albay mümin aksoy kurtuluş savaşı

En Çok Okunan Haberler

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Gezici araştırma şirketinden 24 Haziran seçimleri için son anket! Hangi partinin ne kadar oyu var?

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma sırası belli oldu! Muharrem İnce listede yok

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

Karakolda uzun namlulu silahla fotoğraf çektiren şahıs polis değil vatandaş çıktı

Öldü sanıp diri diri gömmüşler! Tam 8 saat sonra kurtarıldı

Öldü sanıp diri diri gömmüşler! Tam 8 saat sonra kurtarıldı

İstanbul Üniversitesi'nde not skandalı! Para karşılığı sınava girmeden 38 dersi geçmiş

İstanbul Üniversitesi'nde not skandalı! Para karşılığı sınava girmeden 38 dersi geçmiş

İlginizi Çekebilir

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Yasak Elma'da taciz! Talat Bulut cephesinden ilk açıklama! Hande Ataizi itiraf etti

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Survivor tarihinin en başarılı ve aynı zamanda en güzel kadını kim oldu?

Diriliş Ertuğrul'un Almıla Hatun'u yeni imajıyla şaşırttı

Diriliş Ertuğrul'un Almıla Hatun'u yeni imajıyla şaşırttı

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bülent Ersoy'a mücevher yağdırdılar

Bülent Ersoy'a mücevher yağdırdılar

Serenay Sarıkaya'dan makyajsız paylaşım

Serenay Sarıkaya'dan makyajsız paylaşım

Vatanım Sensin bitti; Bergüzar Korel saçlarına veda etti

Vatanım Sensin bitti; Bergüzar Korel saçlarına veda etti

Azra Akın'dan bebek müjdesi!

Azra Akın'dan bebek müjdesi!

Cem Yılmaz'a 'eşek sütü' bakımı

Cem Yılmaz'a 'eşek sütü' bakımı

Diriliş Ertuğrul'da şaşırtan ayrılık! Almıla Hatun veda etti

Diriliş Ertuğrul'da şaşırtan ayrılık! Almıla Hatun veda etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.