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Vatanım Sensin'in güzel oyuncusu Pınar Deniz'in yeni dizisi belli oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.04.2018 22:58 | Son Güncelleme

“Vatanım Sensin”de Yıldız karakterini canlandıran Pınar Deniz, Kanal D’nin yeni dizisi “Leke”de başrolü üstlenecek. Çekimler “Vatanım Sensin”in final yapmasının ardından başlayacak.

Vatanım Sensin'in güzel oyuncusu Pınar Deniz'in yeni dizisi belli oldu

Kanal D’de ekran yolculuğuna başlayacak “Leke” adlı dizinin başrolü Pınar Deniz’in oldu. “Vatanım Sensin”deki Yıldız rolüyle dikkatleri üzerine çeken Deniz’in partnerinin kimin olacağı ise henüz belli değil. Yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu’nun oturduğu, yapımcılığını Tims&B Yapım üstlendiği dizinin çekimleri “Vatanım Sensin”in final yapmasının ardından başlayacak. Dizinin yazın izleyiciyle buluşması planlanıyor.

“VATANIM SENSİN”LE TANINDI
İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olan Pınar Deniz, oyunculuk kariyerine 2014 yılında yayınlanan “Sil Baştan” adlı dizide Evrim karakteriyle başladı. Daha sonra “Beyaz Yalan” adlı dizide rol aldı. Deniz en büyük çıkışını ise Halit Ergenç ve Bergüzar Korel’in başrolde olduğu “Vatanım Sensin”le yaptı. Deniz, dizide Ergenç ve Korel’in canlandırdığı Cevdet ve Azize’nin kızı Yıldız olarak izleyici karşısına çıkıyor.

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