Vatanım Sensin yeni bölüm bu akşam Kanal D yayın akışında var mı? Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı çıktı mı?

Bu hafta dizi sevenleri yılbaşı tatili vurdu. Pek çok popüler dizi yılbaşı sonrası yeni bölümleri önümüzdeki haftaya ertelediler. Yeni bölüm fragmanları da dizilerin normal yayın günü paylaşıldı. Tabii Vatanım Sensin izleyicileri de Vatanım Sensin yeni bölüm bu akşam ekrana gelecek mi merak ediyorlar.

Kanal D'nin yayın akışına bakıldığında Vatanım Sensin 40. yeni bölümün yer almadığı görülüyor. Bunun yerine bu akşam 20.00'de Bordo Bereliler Suriye adlı yerli film ekrana gelecek. Vatanım Sensin 40 . Bölüm ise 11 Ocak Perşembe akşamı yayımlanacak.

VATANIM SENSİN 40. BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bu akşam yeni Vatanım sensin bölümü olmayacak ama yeni fragmanın bu akşam izleyicilerle paylaşılması bekleniyor. Bakalım 40. bölüm fragmanı yeni bölüme dair hangi ipuçlarını paylaşacak.

VATANIM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Dağıstanlı Ankara’nın teklifini reddedince, İsmet Bey saf değiştiren askerleri geri almak maksadıyla Ege’ye gelir. Öte yandan Tevfik de nihayet Cevdet’in eline düşmüştür. Ancak Dağıstanlı’ya bel bağlanmayacağını anlayan Cevdet’in artık intikamından daha büyük bir önceliği vardır.

Yeni katılımlarla kaynamaya başlayan çiftlikte yokluk yüzünden gerginlik artarken köşeye sıkışan Dağıstanlı, Cevdet’ten tehlikeli bir istekte bulunur. İsmet Bey'le kafa kafaya veren Cevdet ise hem Dağıstanlı meselesini halletmek hem de efeleri Ankara’ya bağlamak için kurduğu planı işletmeye başlar. Ancak Dağıstanlı’nın İsmet Bey’e dair yeni hamlesi dengeleri altüst edecektir.