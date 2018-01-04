MAGAZİN

Vatanım Sensin yeni bölüm bu akşam Kanal D yayın akışında var mı? Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı çıktı mı?

DİZİ HABERLERİ | 04.01.2018 17:37 | Son Güncelleme 11 saat önce

Yılbaşı pek çok diziyi etkiledi ve bu hafta sevilen dizilerin yeni bölümleri ekrana gelmedi. Peki Vatanım Sensin de onlardan bir mi? Bu akşam Kanal D yayın akışı Vatanım Sensin 40.yYni bölümü barındırıyor mu? İşte Vatanım Sensin yeni bölümün yayın durumu ve merakla beklenen 40. bölüm fragmanının yayın durumu ile ilgili detaylar...

Vatanım Sensin yeni bölüm bu akşam Kanal D yayın akışında var mı? Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı çıktı mı?

Bu hafta dizi sevenleri yılbaşı tatili vurdu. Pek çok popüler dizi yılbaşı sonrası yeni bölümleri önümüzdeki haftaya ertelediler. Yeni bölüm fragmanları da dizilerin normal yayın günü paylaşıldı. Tabii Vatanım Sensin izleyicileri de Vatanım Sensin yeni bölüm bu akşam ekrana gelecek mi merak ediyorlar.

Kanal D'nin yayın akışına bakıldığında Vatanım Sensin 40. yeni bölümün yer almadığı görülüyor. Bunun yerine bu akşam 20.00'de Bordo Bereliler Suriye adlı yerli film ekrana gelecek. Vatanım Sensin 40 . Bölüm ise 11 Ocak Perşembe akşamı yayımlanacak.

VATANIM SENSİN 40. BÖLÜM FRAGMANI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bu akşam yeni Vatanım sensin bölümü olmayacak ama yeni fragmanın bu akşam izleyicilerle paylaşılması bekleniyor. Bakalım 40. bölüm fragmanı yeni bölüme dair hangi ipuçlarını paylaşacak.

VATANIM SENSİN SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Dağıstanlı Ankara’nın teklifini reddedince, İsmet Bey saf değiştiren askerleri geri almak maksadıyla Ege’ye gelir. Öte yandan Tevfik de nihayet Cevdet’in eline düşmüştür. Ancak Dağıstanlı’ya bel bağlanmayacağını anlayan Cevdet’in artık intikamından daha büyük bir önceliği vardır.

Yeni katılımlarla kaynamaya başlayan çiftlikte yokluk yüzünden gerginlik artarken köşeye sıkışan Dağıstanlı, Cevdet’ten tehlikeli bir istekte bulunur. İsmet Bey'le kafa kafaya veren Cevdet ise hem Dağıstanlı meselesini halletmek hem de efeleri Ankara’ya bağlamak için kurduğu planı işletmeye başlar. Ancak Dağıstanlı’nın İsmet Bey’e dair yeni hamlesi dengeleri altüst edecektir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
vatanım sensin vatanım sensin 40. bölüm Vatanım Sensin yeni bölüm fragman

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Abdullah Gül Erdoğan'ı tehdit etti

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Adana Valiliği'nden son dakika uyarısı! Veliler tek tek telefonla arandı

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Sosyal medyadan duyurdu! Demet Akalın'dan kahraman şoföre jest

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Murat Hazinedar ve İsmail Saymaz canlı yayında fena kapıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK Suriye'ye yerleşti, bunun arkasında ABD var

Ece Erken'in zor anları! O görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

Ece Erken'in zor anları! O görüntüye dayanamayıp stüdyoyu terk etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmetçik Kut’ül Amare'nin yayın tarihi belli oldu

Mehmetçik Kut’ül Amare'nin yayın tarihi belli oldu

Nebahat Çehre Yuvamdaki Düşman'da dönüyor

Nebahat Çehre Yuvamdaki Düşman'da dönüyor

Meryem 23. yeni bölüm fragmanı: Savaş çok zor bir kararın eşiğinde!

Meryem 23. yeni bölüm fragmanı: Savaş çok zor bir kararın eşiğinde!

Siyah İnci yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Siyah İnci 15. fragmanı ve Star TV yayın akışı

Siyah İnci yeni bölüm bu akşam var mı? İşte Siyah İnci 15. fragmanı ve Star TV yayın akışı

Söz 28. bölüm 2. fragmanı izle: Yeni bölümde Yavuz açığa alınıyor! (Söz yeni bölüm ne zaman?)

Söz 28. bölüm 2. fragmanı izle: Yeni bölümde Yavuz açığa alınıyor! (Söz yeni bölüm ne zaman?)

Çukur 11. yeni bölüm fragmanı izle: İdris'e mektubu kim gönderdi? (Çukur yeni bölüm ne zaman?)

Çukur 11. yeni bölüm fragmanı izle: İdris'e mektubu kim gönderdi? (Çukur yeni bölüm ne zaman?)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.