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Vatanım Sensin'de iki sürpriz ayrılık

VATANIM SENSİN HABERLERİ | 05.01.2018 00:41 | Son Güncelleme 3 saat önce

Kanal D'de ekrana gelen Vatanım Sensin dizisinde iki sürpriz ayrılık yaşanacak!

Vatanım Sensin'de iki sürpriz ayrılık

Kanal D'de sezon sonunda final yapacak olan Vatanım Sensin'e, önümüzdeki bölümlerde iki önemli karakter de veda edecek.

Vatanım Sensin'de Tevfik karakterine hayat veren başarılı oyuncu Onur Saylak yeni bir dizinin yönetmen koltuğunda oturacak. PuhuTV'nin yeni online dizisi 'Şahsiyet'in yönetmenliği yapacak olan Onur Saylak, önümüzdeki bölümlerde Vatanım Sensin'e veda etmeye hazırlanıyor.

Dizide Mehmet karakterini canlandıran Genco Özak'ın da gelecek haftalarda senaryo gereği diziden ayrılacak.

onursaylak

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