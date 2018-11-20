Ve büyük beden model Ashley Graham ilk kez açıkladı

İlk büyük beden model olarak ünlenen Ashley Graham, Glamour dergisinin Kasım 2018 dijital sayısı için kapak pozu verdi.

31 yaşındaki ABD’li model, son zamanlarda kilo verdiği yönündeki eleştirilere yanıt vererek, “Merak etmeyin, zayıflamadım” dedi.

Graham, “Bana kilo vermişsin diyenler rahat olsun, bedenim hiç değişmedi. Açıkça söylemek gerekirse son beş yılda kilo vermek yerine daha da fazla kilo aldım. İlk ünlü olduğumda yayınlanan fotoğraflarımla şimdikilere bakınca, şimdi daha kilolu olduğumu söyleyebilirsiniz” şeklinde konuştu.

Daha önce verdiği bir röportajda, ünlü bir model olmadan önce kendinden nefret eden biri olduğunu söyleyen Graham, “Başvurduğum ajanslar bana kilo vermek zorunda olduğumu söylüyordu ve kendi kendime ‘Neden insanların benim geleceğimi belirlemesine izin veriyorum?’ dedim” sözleriyle modelliğe ilk adım attığı yılları anlatmıştı.

‘Oyunu değiştiren’ kişi olduğunu söyleyen Graham, büyük bedenli haliyle modellik yaparak tüm dünyadaki kadınlar için rol model olduğunu belirtmişti.