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Ve büyük beden model Ashley Graham ilk kez açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.11.2018 15:48 | Son Güncelleme

lk büyük beden model olarak ünlenen ve kadınlara rol model olduğu iddiasıyla öne çıkan Ashley Graham, son zamanlarda kilo verdiği yönündeki eleştirilere ilk kez yanıt verdi.

Ve büyük beden model Ashley Graham ilk kez açıkladı

İlk büyük beden model olarak ünlenen Ashley Graham, Glamour dergisinin Kasım 2018 dijital sayısı için kapak pozu verdi.

31 yaşındaki ABD’li model, son zamanlarda kilo verdiği yönündeki eleştirilere yanıt vererek, “Merak etmeyin, zayıflamadım” dedi.

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Graham, “Bana kilo vermişsin diyenler rahat olsun, bedenim hiç değişmedi. Açıkça söylemek gerekirse son beş yılda kilo vermek yerine daha da fazla kilo aldım. İlk ünlü olduğumda yayınlanan fotoğraflarımla şimdikilere bakınca, şimdi daha kilolu olduğumu söyleyebilirsiniz” şeklinde konuştu.

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Daha önce verdiği bir röportajda, ünlü bir model olmadan önce kendinden nefret eden biri olduğunu söyleyen Graham, “Başvurduğum ajanslar bana kilo vermek zorunda olduğumu söylüyordu ve kendi kendime ‘Neden insanların benim geleceğimi belirlemesine izin veriyorum?’ dedim” sözleriyle modelliğe ilk adım attığı yılları anlatmıştı.

‘Oyunu değiştiren’ kişi olduğunu söyleyen Graham, büyük bedenli haliyle modellik yaparak tüm dünyadaki kadınlar için rol model olduğunu belirtmişti.

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"Amaçlarımdan biri, insanların güzel olduklarını anlamalarına yardım etmek” diyen Graham, “Her gün kadınlardan mesajlar alıyorum. ‘Seni görene kadar hiç bikini giymemiştim’ diyorlar. Bazı eşler de ‘Eşime senin koleksiyonundan iç çamaşırlarından getirdim, kendini hiç bu kadar seksi hissetmemişti’ şeklinde yorumlar yazıyorlar” ifadesini kullanmıştı.

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Son verdiği Glamour röportajında siyasi konular hakkında da görüş bildiren Graham, “Bir model olarak, sadece güzel bir yüz olarak bulunmak değil sahip olduğumuz imkanları haksızlıklar karşısında sesimizi yükseltmek için kullanmak bizim görevimiz” dedi.

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