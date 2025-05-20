Ve Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım sürprizi! Saadettin Saran sonrası geri dönüyor... Adaylığını koymaya karar verdi

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Kayserispor'u 3-0 ile geçerek 2024/25 sezonu şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray Türkiye Kupası'nın ardından Süper Lig Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.

GENEL KURUL KARARINI AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe cephesinde ise, ezeli rakibinin şampiyonluğu ilan etmesinin ardından sezonu kafada bitiren Sarı-Lacivertliler'de Başkan Ali Koç yoğun baskılar sonrası yaptığı açıklamada eylül ayında Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gideceklerini duyurmuştu.

Ali Koç, FB TV'de yaptığı açıklamada: Yaz aylarında yapılacak bir seçimin camiamızın menfaatleri doğrultusunda olmadığı hususunda olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Buna mukabil, imza süreciyle ilgili daha önce belirttiğimiz görüşlerimiz devam etmektedir.

Camiamızın 118 yıllık onurlu tarihinde imza toplayarak olağanüstü genel kurula götürülme çalışması bugüne kadar olmamıştır. Camiamızın genlerinde ve geleneklerinde olmayan bu yöntem, ileriye dönük olarak tarifi zor tahribat oluşturacak ve geri dönüşü olmayan yaralar açacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

ADAYLAR BELLİ OLMAYA BAŞLADI

Daha önce Ali Koç'un dışında kulübün eski yöneticilerinden Hakan Bilal Kutlualp ve Mahmut Uslu, adaylığını açıklamıştı. Şimdi de Sadettin Saran'ın çalışmalara başladığı ve adaylığını duyuracağı iddia edildi.

AZİZ YILDIRIM SÜRPRİZİ!

Sadettin Saran, son genel kurulda Ali Koç ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra adaylığını geri çekmişti. Öte yandan Saran'ın bu seçimde aday olması halinde Aziz Yıldırım'ın da adaylığını açıklayacağı bildirildi.