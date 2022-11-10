Veda filmini yazan ve yöneten Zülfü Livaneli Veda filmini şu ifadelerle anlatıyor; "Bir Atatürk filmi değil, bir dostluk filmidir. Dünyanın her bölgesinde anlatılabilecek evrensel bir hikâyedir, ama bu dostlardan birisinin adı Mustafa Kemal, ötekinin adı Salih Bozok olunca, bu hikâye bambaşka bir boyut kazanıyor. İster istemez savaşlar, ayrılıklar, göçler, mücadeleler giriyor içine." Peki Veda filmi ne zaman çekildi? İşte Veda filminin konusu ve oyuncuları...

VEDA FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Veda filmi 2010 yılında vizyona girdi.

VEDA FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Salih Bozok en yakın arkadaşının olmadığı bir hayatı reddediyor... Ailesini ve hayatını hiçe sayarak Atatürk'ün öldüğü an O da kendini vuruyor. Filmde, Salih Bozok'un oğlu Muzaffer'e yazdığı mektupla geçmişe dönüp, bu zaman zarfı içinde Atatürk'ün askeri kimliği, vatan uğruna fedakarlıkları ve özel hayatından kesitler anlatılıyor. Türk Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet’in kuruluşu, bir ulusa ışık tutuşu VEDA mektubunda aktarıyor...

VEDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Sinan Tuzcu - Atatürk 25-45 yaş / Ali Rıza Efendi

Serhat Kılıç - Salih Bozok 30-57 yaş

Sunay Akın - Kâzım Karabekir

Dolunay Soysert - Zübeyde Hanım

Özge Özpirinçci - Fikriye

Ezgi Mola - Latife Hanım

Bahtiyar Engin - Ali Fuat Cebesoy

Kaya Akkaya - Nuri Conker

Tekin Temel - Mazhar Müfit Kansu

Barış Özkan - Kılıç Ali

Yaşar Üzer - Hasan Rıza Soyak

Burhan Güven - Atatürk 57 yaş

Kaan Olcay - Atatürk 6-7 yaş

Bartunç Akbaba - Atatürk 14-17 yaş

İlker Gülümser - Fuat Bulca

Özer Tunca - Ahmet Cemal Tunca

Erk Bilgiç - Cevat Abbas Gürer

Orhan Aydın - Kurmay Başkanı

Kemal Pala - Fethi Okyar

Mehmet Erbil - İsmail Hakkı Tekçe

Alican Yarka - Muzaffer Kılıç

