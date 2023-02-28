MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Veda Mektubu hızlı başladı! Rabia Soytürk’ün iddialı dansı sosyal medyayı salladı

Veda Mektubu hızlı başladı! Rabia Soytürk’ün iddialı dansı sosyal medyayı salladı

28.02.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini genç oyuncular Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım'ın paylaştığı Veda Mektubu dizisi hızlı başladı. Veda Mektubu 1. bölümde Rabia Soytürk’ün iddialı dansı sosyal medyayı salladı.

Veda Mektubu hızlı başladı! Rabia Soytürk’ün iddialı dansı sosyal medyayı salladı

Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya’nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır...

Veda Mektubu dizisi hem konusu hem de oyuncularıyla gündemde. Başrollerini genç oyuncular Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım'ın paylaştığı dizide Nurgül Yeşilçay, Bennu Yıldırımlar, Selim Bayraktar gibi usta isimler yer alıyor.

2

Veda Mektubu 1. bölüm de sosyal medyanın gündeminde. Dizide Aslı'ya hayat veren Rabia Soytürk'ün iddialı dansı gündem oldu.

3

DANS DERSLERİ ALMIŞTI

Güneş ve Uzi'nin 'Dua' adlı şarkısıyla sergilenen dans sosyal medyadan tam puan aldı.

Gelen mesaja çok kızdı, sert çıktı! "Lan..." Gelen mesaja çok kızdı, sert çıktı! "Lan..."

4

Rabia Soytürk rolü için uzun süre dans dersleri almıştı.

5

7

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hep müstehcenlik yüzünden şikayet alırdı! Seyircileri çıldırtan olayHep müstehcenlik yüzünden şikayet alırdı! Seyircileri çıldırtan olay
Karı-kocadan paylaşım! "Kızılay çadır ve yemeklerin parasını iade..."Karı-kocadan paylaşım! "Kızılay çadır ve yemeklerin parasını iade..."
Tepki çekti, takipçi kaybetti! "Kenetlenelim"Tepki çekti, takipçi kaybetti! "Kenetlenelim"
Anahtar Kelimeler:
rabia soytürk Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

Cezaevinden çıkar çıkmaz dehşet saçtı! Sokak ortasında kan donduran görüntüler

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

O şehri uyardı! Büyük bir deprem olacak mı? 'Tehlike yaklaştı'

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Ömer’in yıldızı Selahattin Paşalı’nın eşi güzelliğiyle büyüledi! “Ne şanslı adamsın”

Arda Güler bombası... Başkan ile görüşecek! Ailesinden transfer açıklaması

Arda Güler bombası... Başkan ile görüşecek! Ailesinden transfer açıklaması

İzmirliler geceyi sokakta geçirdi!

İzmirliler geceyi sokakta geçirdi!

İrem Derici’den sevgilisiyle romantik poz! Survivor’ın yıldızı ile aşka geldi

İrem Derici’den sevgilisiyle romantik poz! Survivor’ın yıldızı ile aşka geldi

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.