Veda Mektubu hızlı başladı! Rabia Soytürk’ün iddialı dansı sosyal medyayı salladı

Yıllar önce bir mektup ile Alanur ve Ziya’nın ayrılan yolları çocukları yüzünden beklenmedik bir şekilde kesişir. Ve iki aile arasında genç aşıkların üzerinden nefes kesen bir hesaplaşma yaşanır...

Veda Mektubu dizisi hem konusu hem de oyuncularıyla gündemde. Başrollerini genç oyuncular Rabia Soytürk ve Emre Kıvılcım'ın paylaştığı dizide Nurgül Yeşilçay, Bennu Yıldırımlar, Selim Bayraktar gibi usta isimler yer alıyor.

Veda Mektubu 1. bölüm de sosyal medyanın gündeminde. Dizide Aslı'ya hayat veren Rabia Soytürk'ün iddialı dansı gündem oldu.

DANS DERSLERİ ALMIŞTI

Güneş ve Uzi'nin 'Dua' adlı şarkısıyla sergilenen dans sosyal medyadan tam puan aldı.

Rabia Soytürk rolü için uzun süre dans dersleri almıştı.



