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Vedat Milor'dan 'En sevdiğiniz tatlı nedir?' sorusuna romantik cevap

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.03.2018 11:19 | Son Güncelleme

Ekşi Sözlük yazarlarına röportaj veren Vedat Milor, "En sevdiğiniz tatlı nedir?" sorusuna "Eşimin dudağı" diyerek eşine olan sevgisini herkese gösterdi.

Vedat Milor'dan 'En sevdiğiniz tatlı nedir?' sorusuna romantik cevap

Ekşi Sözlük yazarlarının site üzerinden ünlü isimlerle yaptıkları soru-cevap yayınlarının son konuğu Hürriyet yazarı Vedat Milor oldu. Vedat Milor, soyadının hikayesinden en sevdiği tatlıya birçok soruya çok sürpriz yanıtlar verdi.

İşte o röportaj:

Soru: Vedat Milor'un 20 günlük süt kuzusu yemesi muhabbeti doğru mu? Doğruysa biraz ayıp olmuyor mu? Tamam vegan değilim de 20 günlük bebeyi yemek biraz ürpertici...

VM: 20 günlük kuzu İspanya'da Ribera bölgesinde yaygın. Bu amaçla besleniyorlar. Bir gastronomi yazarı olarak özel tatların tadına bakmak benim için yükümlülük. Takdir edersiniz ki ben yemesem de bu kuzu mutfakta pişirilmeye hazır. Öte yandan tüm hayvanların yemek için kesilmesi etik açıdan doğru mu? Bu konuda mizanplas.com'da ciddi bir tartışma başlatmak istiyorum. Veganlara özel sempatim olduğunu da belirteyim.

Soru: En sevdiğiniz tatlı nedir ?

VM: En sevdiğim tatlı eşimin dudağı.

Soru: Soyisminiz nerden geliyor?

VM: Matrak bir olay. Rahmetli dedem Konya'nın Tahirpaşa soyundan, onun torunu. Aile adı Mecidiyezade. Dedem soyadını Mecidiyeoğlu yapmak istiyor, 'zade'yi Türkçeleştirerek.Ssoyadı komisyonu bu Türkçe değil diye kabul etmiyor. Dedem de çok güçlü bir şahsiyetti. Kafası bozuluyor, çok orijinal ve kimsede olmayan bir isim uyduruyor. En merak ettiğim Mecidiyeoğlu'nu kabul etmeyen komisyonun nasıl olup da Milor'u kabul ettiği. Yazık ki dedem vefat ettiğinde ben 13 yaşındaydım. Bu soruyu sorma şansım yok.

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Anahtar Kelimeler:
vedat milor Ekşi Sözlük en sevdiği tatlı

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