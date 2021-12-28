Vedat Milor'dan Hülya Avşar'a 'simit' anketiyle gönderme

Gastronomi yazarı Vedat Milor, Twitter'da yaptığı anket ile 'Gerekirse simit yiyeceğiz ama bu zor günleri atlatacağız' diyen Hülya Avşar'a gönderme yaptı.

"ÜNLÜ BİR SANATÇI OLSAYDINIZ..."

Milor, takipçilerine, “Düşünsel deney: Ünlü bir sanatçı olsaydınız ve zor günlerde aşağıdaki simitlerden birini yemeniz gerekseydi, hangisini yerdiniz?” diye sordu.

Milor’un yanıtları arasında “Ankara simidi”, “İzmir gevreği” ve “Kel simit (Kastamonu/Rize)” şıkları yer aldı. Mılor'un anketine kısa sürede on binlerce kişi oy verdi.

NE OLMUŞTU?

Hülya Avşar'ın geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ekonomik gidişatıyla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada tartışmalara neden olmuştu. Avşar, "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.



