Vedat Milor'dan takipçisine esprili yanıt: Paşa gönlüm öyle istedi

Vedat Milor, daha önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk lokantalarına ateş püskürmüş, bir daha Türk lokantalarına dair bir video çekmeyeceğini belirtmişti. Ancak Milor, bu kararından vazgeçti.

TAKİPÇİYE ESPRİLİ YANIT

Milor, gittiği bir Türk lokantasının tatlılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü gurmenin takipçilerinden biri, "Türkiye'deki restoran paylaşımlarınız yoruma kapalı olacağını söylemiştiniz, neden bu restoranda uygulamadınız?" diye sorması üzerine, Milor esprili bir yanıt verdi.

Vedat Milor takipçisine, "Uygulamadım çünkü paşa gönlüm öyle istedi" dedi.

"MENEMEN SOĞANLI MI OLUR, SOĞANSIZ MI" ANKETİ

Vedat Milor, daha önce sosyal medya hesabı üzerinden “Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı” anketi yapmış, 437 bin kullanıcı oy kullanmıştı.

Bu anket kısa sürede tüm Türkiye'de viral haline gelmiş ve pek çok sosyal medya platformunda yayınlanmıştı.

