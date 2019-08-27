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Vedat Milor'dan yeni anket: "Balığa limon sıkılır mı?"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 22:01 | Son Güncelleme

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, sosyal medya hesabından "Balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı?" anketi açtı.

Vedat Milor'dan yeni anket: "Balığa limon sıkılır mı?"

Geçen yıl sosyal medya hesabından 'menemen soğanlı mı olmalı, soğansız mı' anketi başlatan Vedat Milor, bu kez de "Balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı?" anketi başlattı.

Vedat Milor, sosyal medya paylaşımında,"Geçen seneki menemen anketinden sonra en çok sorduğunuz soruları özellikle takip ettim. Biri bariz biçimde öne çıktı. Herkesin rahatlıkla fikir sahibi olabileceği bir soru: Balığa limon sıkılır mı?" dedi.

Milor'un geçen sene düzenlediği anketinden 'menemen soğanlı yenir' sonucu çıkmıştı.


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vedat milor balık limon

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