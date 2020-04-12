Vedat Milor'dan Duygu Özaslan ve sunny side up tepkisi: Menemenden en başa nasıl dönebildiniz?

Karantinada mutfağa giren YouTuber Duygu Özaslan, 'göz yumurta' ismini hatırlamayınca sosyal medyada gündem oldu. Mutfakta, “Şimdi sunny side up yapacağım, bunun Türkçesi neydi ya? Kırılmış yumurta mı?” diyen Özaslan ile ilgili sosyal medyada birçok espri yapıldı.

Ülkenin en çok takip edilen ve sevilen yemek yazarlarından biri olan Vedat Milor da göz yumurtanın Twitter'da bu denli gündem olmasına tepki gösterirken, "Teessüf ederim. Menemen gibi kompleks yumurta yemeklerini tartışa tartışa geldiğimiz ileri noktaları tek kalemde silerek ‘sunny side up’ ile en başa nasıl dönebildiniz?" diye yazdı.

Milor, "‘Sunny side up’ şununla mı olur yoksa bununla mı diye anket bile düzenlemek mümkün değil. Geldiğimiz nokta o kadar vahim" dedi.

MENEMEN ANKETİ OLAY OLMUŞTU

Vedat Milor, 2018 yılında Twitter'dan başlattığı anketle yıllardır tartışılan 'menemenin soğanlı mı soğansız mı yapılması gerektiği' sorusuna cevap aramış, ankete 437 bin kişi katılmıştı. Anketten yüzde 51 ile "Menemen soğanlı olur" sonucu çıkmıştı.



