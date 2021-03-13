Vedat Milor kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Tam bir sosyal medya fenomeni olan Vedat Milor önce "menemen soğanlı mı olur soğansız mı" sorusuna "ikisi de damak tadıma uyuyor" cevabı vererek gündem olmuştu. Kendisine gurme denmesinden pek hoşlanmayan Vedat Milor "Tanımı belli olmayan şeylerden rahatsız oluyorum. Benim seçici bir damağım var" diyerek kendisine gurme denmesinden rahatsız olduğunu belirtiyor.

VEDAT MİLOR KİMDİR?

Vedat Milor, 10 Ekim 1955'te İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi ve babası çok erken yaşta boşanınca babaannesi ile büyüyen Vedat Milor, 13 yaşında babaannesini kaybetti ve Galatasaray'da yatılı olarak okumaya başladı.

Aslen Konyalı olan Vedat Milor, yatılı olarak okuduğu Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra London School of Economics'e geçerek eğitimine orada devam eden Vedat Milor, doktorasını ise Berkeley'de sosyoloji üzerine yaptı. Vedat Milor'ün doktora tezi, 1990 senesinde American Sociological Association tarafından yılın en iyi doktora tezi seçildi.