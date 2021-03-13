Vedat Milor kimdir, kaç yaşında ve evli mi? Hayat hikâyesi nedir?

Tam bir sosyal medya fenomeni olan Vedat Milor önce "menemen soğanlı mı olur soğansız mı" sorusuna "ikisi de damak tadıma uyuyor" cevabı vererek gündem olmuştu. Kendisine gurme denmesinden pek hoşlanmayan Vedat Milor "Tanımı belli olmayan şeylerden rahatsız oluyorum. Benim seçici bir damağım var" diyerek kendisine gurme denmesinden rahatsız olduğunu belirtiyor.
Vedat Milor, 10 Ekim 1955'te İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi ve babası çok erken yaşta boşanınca babaannesi ile büyüyen Vedat Milor, 13 yaşında babaannesini kaybetti ve Galatasaray'da yatılı olarak okumaya başladı.
Aslen Konyalı olan Vedat Milor, yatılı olarak okuduğu Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladı. Daha sonra London School of Economics'e geçerek eğitimine orada devam eden Vedat Milor, doktorasını ise Berkeley'de sosyoloji üzerine yaptı. Vedat Milor'ün doktora tezi, 1990 senesinde American Sociological Association tarafından yılın en iyi doktora tezi seçildi.
1991 senesinde Dünya Bankası'nda çalışmaya başlayan Vedat Milor, 2 sene burada görev aldıktan sonra Brown Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde asistan profesör olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Princeton Üniversitesi'nde bir yıl misafir öğretim görevlisi oldu.
Daha sonra Stanford Üniversitesi'nde hukuk eğitimini tamamlayan Vedat Milor, okulunu %10'luk derece ile bitirerek kendi üniversitesinde doçent olarak çalışmaya başladı.
2005 yılında Türkiye'ye dönüş yapan Vedat Milor, Koç Üniversitesi'nde uluslararası ilişkiler dersleri verdi.
NTV prime time'da haftanın 3 günü "Vedat Milor'la Tadı Damağımda" isimli programın sunuculuğunu yapmış olan Vedat Milor, Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı da yaptı. Ünlü yazarın en büyük hobisi ise yeni lezzetler keşfetmek.
Vedat Milor, Linda S. Milor ile evli. Bu evliliğinden 2002 senesinde Ceylan Handan isminde bir kız çocuğu olan Vedat Milor, Amerika'nın Atlanta eyaletinde yaşamakta ve sık sık İstanbul'a gelmekte.
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