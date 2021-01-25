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Vedat Milor yeni bir ankete imza attı! ‘Döner mi, burger mi’ diye sordu

Seray Üstün Seray Üstün 25.01.2021 11:20 | Son Güncelleme:
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Vedat Milor yeni bir ankete imza attı! ‘Döner mi, burger mi’ diye sordu

"Menemen soğanlı mı olur soğansız mı?", "Balığa limon sıkılır mı sıkılmaz mı?" ve "Pizza mı yoksa pide mi?" anketleriyle sosyal medyada ilgi gören ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, takipçilerine yeni bir soru yöneltti. Milor bu sefer de "Burger mı döner mi? diye sordu. Dönerin önde götürdüğü ankete yapılan yorumların bazıları ise kullanıcıları güldürdü.

Kayseri ve Kastomanu arasındaki yıllardır süren pastırma yarışını geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabına taşıyan ünlü gurme bu sefer de takipçilerine burger ve döner arasında kalanlara hangisini seçeceklerini sordu.

Gastronomi yazarı ve TV programcısı Vedat Milor, kişisel Twitter hesabında yeni bir anket başlattı. "Hava güzel, canınız parkta yemek yemeyi çekti. Parkın yanında da şehrin en iyisi iki yer var. Biri burger'cı diğeri ise dönerci" ifadesini kullanan Milor, "Eve sipariş verirken de karşılaşılan bir ikilem bu. Farzedelim ikisinin önündesiniz. Gözünüzü kapayıp düşündüğünüzde aklınıza gelen ilk yemek hangisi?" diye sordu.

vedat milor

2 gün sürecek ankette 18 bin 368 oy kullanıldı. Milor, kendisi için inanılmaz bir zor karar olacağını belirterek "Çünkü burada gastronomik gerçeklerden çok tercihler daha ağır basıyor. Ortak yönleri çok az. Buna has bir metodoloji geliştirip ikisinden birine karar vermem gerekecek" diye yazdı.

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