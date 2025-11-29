Vedat Muriqi Mallorca'da durdurulamıyor! La Liga'da gol krallığına koşuyor

La Liga'nın 14. haftasında Mallorca, Vedat Muriqi'nin golleriyle 2-0 öne geçtiği maçta Osasuna ile 2-2 berabere kaldı. Maçta yıldızlaşan Muriqi takımının puan almasını sağlarken, gol krallığı listesinde de ön plana çıktı. İşte detaylar...

ÖNCE PENALTIDAN AVLADI!

Maçta dakikalar 62'yi gösterdiğinde Mallorca penaltı kazandı. Topun başına geçen Vedat Muriqi kalecinin soluna attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

YİNE VEDAT SAHNEDE...

Ardından 66.dakikada orta sahadan savunmanın arkasına atılan topta buluşan Muriqi rakibini ekarte edip topu en uzak köşeye yolladı ve skoru 2-0'a getirdi.

MAÇ BİR ANDA TERSE DÖNDÜ

Ev sahibi Mallorca karşılaşmada 2-0 üstün giderken önce 82.dakikada Raul Garcia ardından 90+2'de Flavien-Enzo Boyomo'nun gollerine engel olmadı ve maç 2-2 sona erdi.

GOL KRALLIĞINDA DURDURULAMIYOR!

İspanya La Liga'da bu maçın ardından Mallorca 13 puana yükseldi. Osasuna ise 12 puanla 17.sırada yer aldı. Öte yandan performansı ve attığı gollerle takımına hayat veren Vedat Muriqi ise gol krallığında LewandowskiWyi yakalayarak 3.sıraya yükseldi.

İŞTE GOL KRALLIĞINDA İLK 3

13 - Mbappe

8 - Lewandowski

8 - Vedat Muriqi