SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga

Vedat Muriqi Mallorca'da durdurulamıyor! La Liga'da gol krallığına koşuyor

İspanya LaLiga'nın 14. haftasında Mallorca, evinde konuk ettiği Osasuna ile 2-2 berabere kaldı. Maçta 2 gol atan eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi maçta yıldızlaşırken, gol krallığında da 3.sıya yükseldi.

Vedat Muriqi Mallorca'da durdurulamıyor! La Liga'da gol krallığına koşuyor
Burak Kavuncu
Vedat Muriqi

Vedat Muriqi

KOS Kosova
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Mallorca
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

La Liga'nın 14. haftasında Mallorca, Vedat Muriqi'nin golleriyle 2-0 öne geçtiği maçta Osasuna ile 2-2 berabere kaldı. Maçta yıldızlaşan Muriqi takımının puan almasını sağlarken, gol krallığı listesinde de ön plana çıktı. İşte detaylar...

ÖNCE PENALTIDAN AVLADI!

Vedat Muriqi Mallorca da durdurulamıyor! La Liga da gol krallığına koşuyor 1

Maçta dakikalar 62'yi gösterdiğinde Mallorca penaltı kazandı. Topun başına geçen Vedat Muriqi kalecinin soluna attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

YİNE VEDAT SAHNEDE...

Vedat Muriqi Mallorca da durdurulamıyor! La Liga da gol krallığına koşuyor 2

Ardından 66.dakikada orta sahadan savunmanın arkasına atılan topta buluşan Muriqi rakibini ekarte edip topu en uzak köşeye yolladı ve skoru 2-0'a getirdi.

MAÇ BİR ANDA TERSE DÖNDÜ

Vedat Muriqi Mallorca da durdurulamıyor! La Liga da gol krallığına koşuyor 3

Ev sahibi Mallorca karşılaşmada 2-0 üstün giderken önce 82.dakikada Raul Garcia ardından 90+2'de Flavien-Enzo Boyomo'nun gollerine engel olmadı ve maç 2-2 sona erdi.

GOL KRALLIĞINDA DURDURULAMIYOR!

Vedat Muriqi Mallorca da durdurulamıyor! La Liga da gol krallığına koşuyor 4

İspanya La Liga'da bu maçın ardından Mallorca 13 puana yükseldi. Osasuna ise 12 puanla 17.sırada yer aldı. Öte yandan performansı ve attığı gollerle takımına hayat veren Vedat Muriqi ise gol krallığında LewandowskiWyi yakalayarak 3.sıraya yükseldi.

İŞTE GOL KRALLIĞINDA İLK 3

13 - Mbappe
8 - Lewandowski
8 - Vedat Muriqi

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...
Süper Lig'de ayrılık geldi! Süper Lig'de ayrılık geldi!
Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi RCD Mallorca Kylian Mbappe Robert Lewandowski son dakika gol ispanya la liga
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Kılıçdaroğlu rest çekti: "Hodri meydan! Geri adım atmam"

Kılıçdaroğlu rest çekti: "Hodri meydan! Geri adım atmam"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Muslera'ya tarihi ceza!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Muslera'ya tarihi ceza!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Airbus’ın güvenlik bildirimi sonrasında THY, Ajet ve Pegasus’tan açıklama

Airbus’ın güvenlik bildirimi sonrasında THY, Ajet ve Pegasus’tan açıklama

Milyarlarca TL tutuyor: Ev de araba da yanabilir

Milyarlarca TL tutuyor: Ev de araba da yanabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.