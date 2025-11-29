Nicolo Zaniolo'dan bir gol daha! Parma'yı yıktı! İtalya'ya damga vurdu

İtalya'da Udinese deplasmanda Parma ile karşılaştı. Udınese Nicolo Zaniolo’nun gol attığı maçta Parma’yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

ZANIOLO ATTI GALİBİYET GELDİ!

Stadio Ennio Tardini'de oynanan maçın 11.dakikasında savunma arkasına atılan topta ceza sahası çizgisinde buluşan Zaniolo, kaleciden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra topu kaleye gönderdi ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ!

Nicoló Zaniolo, Parma - Udinese karşılaşmasının en iyi oyuncusu seçildi!

KIRMIZI KART!

Udinese'ye galibiyeti getiren golleri Nicolo Zaniolo ve 65.dakikada penaltıdan Keinan Davis kaydetti. Parma'da Mariano Troilo 64. dakikada kırmızı kart gördü.

ZANIOLO FORMUNU BULDU

İtalya Serie A'da kendini bulan Nicolo Zaniolo, bu sezon şu ana kadar Udinese formasıyla 12 resmi maçta 5 gol kaydederek İtalya'da adından söz ettirdi.

Görüntüler Tivibu Spor'dan alınmıştır