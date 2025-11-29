SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya Serie A

Nicolo Zaniolo'dan bir gol daha! Parma'yı yıktı! İtalya'ya damga vurdu

İtalya Serie A'nın 13. haftasında Udinese dış sahada Parma'ya konuk oldu. Maçtan 2-0'lık skorla galip ayrılan Udinese'de Galatasaraylı Nicolo Zaniolo attığı golle maça damga vurdu. İşte detaylar...

Nicolo Zaniolo'dan bir gol daha! Parma'yı yıktı! İtalya'ya damga vurdu
Burak Kavuncu

İtalya'da Udinese deplasmanda Parma ile karşılaştı. Udınese Nicolo Zaniolo’nun gol attığı maçta Parma’yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.

İlginizi Çekebilir

Kenan Yıldız'dan Cagliari maçında resital! Şov yaptı...

Kenan Yıldız'dan Cagliari maçında resital! Şov yaptı...

 Vedat Muriqi La Liga'da gol krallığına koşuyor!

Vedat Muriqi La Liga'da gol krallığına koşuyor!

 Yeşil sahalarda ender rastlanacak bir gol! Kavga çıktı, gol oldu!

Yeşil sahalarda ender rastlanacak bir gol! Kavga çıktı, gol oldu!

ZANIOLO ATTI GALİBİYET GELDİ!

Nicolo Zaniolo dan bir gol daha! Parma yı yıktı! İtalya ya damga vurdu 1

Stadio Ennio Tardini'de oynanan maçın 11.dakikasında savunma arkasına atılan topta ceza sahası çizgisinde buluşan Zaniolo, kaleciden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra topu kaleye gönderdi ve takımını deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

Nicolo Zaniolo dan bir gol daha! Parma yı yıktı! İtalya ya damga vurdu 2

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ!

Nicolo Zaniolo dan bir gol daha! Parma yı yıktı! İtalya ya damga vurdu 3

Nicoló Zaniolo, Parma - Udinese karşılaşmasının en iyi oyuncusu seçildi!

KIRMIZI KART!

Nicolo Zaniolo dan bir gol daha! Parma yı yıktı! İtalya ya damga vurdu 4

Udinese'ye galibiyeti getiren golleri Nicolo Zaniolo ve 65.dakikada penaltıdan Keinan Davis kaydetti. Parma'da Mariano Troilo 64. dakikada kırmızı kart gördü.

ZANIOLO FORMUNU BULDU

Nicolo Zaniolo dan bir gol daha! Parma yı yıktı! İtalya ya damga vurdu 5

İtalya Serie A'da kendini bulan Nicolo Zaniolo, bu sezon şu ana kadar Udinese formasıyla 12 resmi maçta 5 gol kaydederek İtalya'da adından söz ettirdi.

Görüntüler Tivibu Spor'dan alınmıştır

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Skorundan çok kartı var! Yine Caner Erkin yine olay! Skorundan çok kartı var! Yine Caner Erkin yine olay!
Ertuğrul Doğan, Hacıosmanoğlu’na forma hediye etti!Ertuğrul Doğan, Hacıosmanoğlu’na forma hediye etti!
Anahtar Kelimeler:
İtalya Parma Udinese son dakika galatasaray gol Nicolo Zaniolo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Karadeniz açıklarında peş peşe patlamalar! İki gemi isabet aldı

Kılıçdaroğlu rest çekti: "Hodri meydan! Geri adım atmam"

Kılıçdaroğlu rest çekti: "Hodri meydan! Geri adım atmam"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Muslera'ya tarihi ceza!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando Muslera'ya tarihi ceza!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

İddialara ağlayarak yanıt verdi: 7 yıl önceki mesajlaşmalarını paylaştı!

Airbus’ın güvenlik bildirimi sonrasında THY, Ajet ve Pegasus’tan açıklama

Airbus’ın güvenlik bildirimi sonrasında THY, Ajet ve Pegasus’tan açıklama

Milyarlarca TL tutuyor: Ev de araba da yanabilir

Milyarlarca TL tutuyor: Ev de araba da yanabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.