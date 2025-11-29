SPOR

Kenan Yıldız'dan Cagliari maçında resital! Tüm İtalya ayakta alkışlıyor...

İtalya Serie A'da Juventus evinde Cagliari ile karşılaşırken, Torino ekibi maçın 26.dakikasında 1-0 geriye düşse de 27.dakika ve 45+1'inci dakikalarda Milli starımız Kenan Yıldız ile bulduğu gollerle karşılaşmada öne geçti. İşte detaylar...

Burak Kavuncu
TR Türkiye
Yaş: 20 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
Juventus İtalya Ligi'nin 13.haftasında evinde Cagliari ile karşılaştı. Maçın 26.dakikasında Esposito'nun golüyle geriye düşen Torino ekibi kısa süre içerisinde cevap verdi.

KENAN YILDIZ SAHNEDE!

Juventus'da karşılaşmanın 27.dakikasında Thuram'ın asistinde ceza sahası yayında topla buluşan Kenan Yıldız şık bir vuruşla kaleciyi avladı ve maçta skoru 1-1'e getirdi.

YİNE YİNE YİNE KENAN YILDIZ

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız karşılaşmanın 45+1'inci dakikasında yine sahneye çıkarak ilk yarı bitmeden durumu 2-1'e getirdi. Sağ kanattan topu getiren Kalulu topu yay çizgisindeki Kenan'la buluşturdu. Kenan topla çok güzel süzülerek sert bir vuruş yaptı ve golü buldu.

SEZONA İNANILMAZ GİRDİ

Juventus formasıyla İtalya Serie A'da çıktığı 18 maçta 4 gol ve 6 asist yapan Kenan Yıldız İtalya'da en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Yıldız son dönemde Juventus ile sözleşme görüşmelerinde biraz mesafeli dururken, Kenan'ın Real Madrid ile adı geçiyor.

İtalya Cagliari Calcio son dakika gol Kenan Yıldız
